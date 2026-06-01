Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses

Nowy projekt w Ramat Bet Shemesh znajduje się między Jerozolimą i centrum kraju. Położony obok Ramat Bet Shemesh A, ten luksusowy projekt mieszkalny obejmuje 3- 4- 5 pokoi i penthouses, z pięknym widokiem na park położony w naturalnym lesie. Blisko Materas i wszystkich sklepów, klub wiejski i basen, na dnie budynków synagoga. Klienci będą głównie klientami zagranicznymi. Dostarczone pod koniec października 2026 r. 3 8-piętrowe budynki z 3-5-pokojowymi apartamentami, ogrodem i penthouses. Tylko 3 apartamenty na piętro. 3 pokoje 83m2, taras od 15m2 do 23m2, parking i piwnica - Cena: od 2.200.000 sh do 2.300.000 sh 4 pokoje 103m2, taras od 20 do 27m2, parking i piwnica - Cena: od 2.600.000 sh do 2.700.000 sh 5 pokoi 123m2, 2 piętro, taras 22m2, parking i piwnica - Cena: 3,000.000 zł 5 pokoje parter duplex 150m2, ogród 175m2 - Cena: od 5,000,000 sh Twarzą do parku: 5 pokoi 140m2 z 2 tarasami o powierzchni 35m2 i 40m2 - Cena: 3,500,000 sh Penthouses z widokiem na park: 7 pokoi 190m2, 8th z 65m2 tarasem 6 pokoi 154m2, 9th z tarasem 25m2 6 pokoi 156m2, 6 z tarasem 45m2 (2 pokoje master i 4 toalety) Cena: od 5,000,000 sh