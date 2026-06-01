Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf le petit neuilly de tel aviv

Givatayim, Izrael
$5,54M
ID: 37169
Data aktualizacji: 31.05.2026

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasteczko
    Givatayim
  • Adres
    Hanita,

O kompleksie

JASMIN GIVATAYIM Nowe odniesienie do luksusu mieszkalnego w Givatayim Projekt z wyjątkiem podpisanej ICR Projekt JASMIN GIVATAYIM jest opracowywany przez Grupę ICR, która jest wynikiem sojuszu między Izraelem Kanadyjczykiem a Raam Megourim, dwoma głównymi podmiotami na rynku nieruchomości high-end w Izraelu. Projekt zaprojektowany jako prawdziwa nowoczesna ikona architektoniczna oferuje doskonałe doświadczenie życiowe łączące: * elegancja, * natura, * usługi wyłączne, * i strategiczne położenie przy bramach Tel Awiwu. ZATRUDNIENIE STRATEGICZNE Givatayim - zaledwie kilka minut od Tel- Aviv Położony w samym sercu odnowy Givatayim, projekt korzysta z poszukiwanego, cichego i zielonego środowiska mieszkalnego, a jednocześnie pozostaje połączony z dynamiką Tel- Awiw. Blisko: * Teatr Givatayim * Kikar Hamedina * Azrieli Center * Stacja HaShalom * Givatayim Park * Centra handlowe * Szkoły jakości i infrastruktura Wszystkie około 5 minut od głównych osi i centrum Tel Awiwu. ICONIC TOUR Architektura współczesna i międzynarodowa Projekt obejmuje: * 30 pięter * 118 apartamentów * 2 dupleksy wyjątków * Architektura podpisane Gil Shenhav Elegancka sylwetka, która przedefiniuje panoramę Givatayim. ŚWIADCZENIA WYSOKOŚCI Usługi i udogodnienia wyłączne JASMIN oferuje prawdziwe doświadczenie stylu życia: Premium Common Spaces: * Lobby design podwójna wysokość * Ultra nowoczesna siłownia * Obszar jogi i pilates * Kids Club * Gaming Room * Przestrzenie współpracy * Prywatny krajobraz ogród * Verger z drzewami owocowymi * Fire Pit outside * Intensywne obszary relaksu WYŁĄCZENIE LOBBY Myśląc tak o luksusowym hotelu, lobby oferuje: Imponujące ilości, szlachetne materiały, naturalne światło, elegancka i współczesna atmosfera. APARATURA ZWIĄZANA Każdy apartament został zaprojektowany ze szczególnym uwzględnieniem: objętość, światło naturalne, optymalizacja przestrzeni i jakość wykończenia. Świadczenia krajowe: Centralne urządzenie klimatyzacyjne Odwrócenie Inteligentna automatyzacja domu Duże podwójne szyby Kuchnia Premium Plany pracy w Caesarstone Płytka o dużym formacie Zaawansowane urządzenia sanitarne GREE lub równoważne zawory Elektryczne żaluzje Drzwi projektowe JEDNOLITA EKSPERIENCJA ŻYCIA JASMIN GIVATAYIM doskonale uosabia nowy izraelski luksus miejski: rzadka równowaga pomiędzy: prywatność, natura, nowoczesność i życie miejskie. Idealny projekt: Dla głównego miejsca zamieszkania, Dla inwestorów, Albo dla klienteli szukającej premium w centrum kraju.

Givatayim, Izrael
Jerozolima, Izrael
od
$1,39M
Nowy apartament 3 pokój 112m2 - Bayit Vegan, Jerozolima 3 piętro, nowy budynek Taras 8m2 soccah Salon, jadalnia, 1 kuchnia 3 sypialnie, 2 łazienki, 2 toalety Klimatyzacja, doud shemesh Pancerne drzwi, winda, parking Cena: 3.900.000 Aby uzyskać więcej informacji, zdjęcia lub zorganizować w…
Raanana, Izrael
od
$1,99M
centrum Raanana. Dwupoziomowe mieszkanie na trzecim i górnym piętrze. Salon Immense. Nietypowe mieszkanie z dużą ilością uroku. Widok na park. Ulica wysokiego popytu. Parkowanie
Jerusalem, Izrael
od
$1,73M
Na sprzedaż, Jerozolima, Har Homa! Prawdziwy nugget. Penthouse na parterze, 6 pokoi 135 m2 na jednym poziomie + ładny umeblowany taras soccah 25 m2 i taras dachu 100 m2, w tym 2 mieszkania. Spokojna malownicza ulica bez wyjścia, z widokiem na dolinę i drzewa oliwne. Bardzo ładny sklep. Pełna…
