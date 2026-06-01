Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf le petit neuilly de tel aviv

JASMIN GIVATAYIM
Nowe odniesienie do luksusu mieszkalnego w Givatayim
Projekt z wyjątkiem podpisanej ICR
Projekt JASMIN GIVATAYIM jest opracowywany przez Grupę ICR, która jest wynikiem sojuszu między Izraelem Kanadyjczykiem a Raam Megourim, dwoma głównymi podmiotami na rynku nieruchomości high-end w Izraelu.
Projekt zaprojektowany jako prawdziwa nowoczesna ikona architektoniczna oferuje doskonałe doświadczenie życiowe łączące:
* elegancja,
* natura,
* usługi wyłączne,
* i strategiczne położenie przy bramach Tel Awiwu.
ZATRUDNIENIE STRATEGICZNE
Givatayim - zaledwie kilka minut od Tel- Aviv
Położony w samym sercu odnowy Givatayim, projekt korzysta z poszukiwanego, cichego i zielonego środowiska mieszkalnego, a jednocześnie pozostaje połączony z dynamiką Tel- Awiw.
Blisko:
* Teatr Givatayim
* Kikar Hamedina
* Azrieli Center
* Stacja HaShalom
* Givatayim Park
* Centra handlowe
* Szkoły jakości i infrastruktura
Wszystkie około 5 minut od głównych osi i centrum Tel Awiwu.
ICONIC TOUR
Architektura współczesna i międzynarodowa
Projekt obejmuje:
* 30 pięter
* 118 apartamentów
* 2 dupleksy wyjątków
* Architektura podpisane Gil Shenhav
Elegancka sylwetka, która przedefiniuje panoramę Givatayim.
ŚWIADCZENIA WYSOKOŚCI
Usługi i udogodnienia wyłączne
JASMIN oferuje prawdziwe doświadczenie stylu życia:
Premium Common Spaces:
* Lobby design podwójna wysokość
* Ultra nowoczesna siłownia
* Obszar jogi i pilates
* Kids Club
* Gaming Room
* Przestrzenie współpracy
* Prywatny krajobraz ogród
* Verger z drzewami owocowymi
* Fire Pit outside
* Intensywne obszary relaksu
WYŁĄCZENIE LOBBY
Myśląc tak o luksusowym hotelu, lobby oferuje:
Imponujące ilości, szlachetne materiały, naturalne światło, elegancka i współczesna atmosfera.
APARATURA ZWIĄZANA
Każdy apartament został zaprojektowany ze szczególnym uwzględnieniem:
objętość, światło naturalne, optymalizacja przestrzeni i jakość wykończenia.
Świadczenia krajowe:
Centralne urządzenie klimatyzacyjne Odwrócenie
Inteligentna automatyzacja domu
Duże podwójne szyby
Kuchnia Premium
Plany pracy w Caesarstone
Płytka o dużym formacie
Zaawansowane urządzenia sanitarne
GREE lub równoważne zawory
Elektryczne żaluzje
Drzwi projektowe
JEDNOLITA EKSPERIENCJA ŻYCIA
JASMIN GIVATAYIM doskonale uosabia nowy izraelski luksus miejski:
rzadka równowaga pomiędzy:
prywatność, natura, nowoczesność i życie miejskie.
Idealny projekt:
Dla głównego miejsca zamieszkania,
Dla inwestorów,
Albo dla klienteli szukającej premium w centrum kraju.
