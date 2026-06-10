  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Netivot
  4. Dzielnica mieszkaniowa Netivot quartier nofey yoram

Dzielnica mieszkaniowa Netivot quartier nofey yoram

Netivot, Izrael
od
$1,59M
10.06.2026
$1,59M
10.06.2026
$537,420
5.06.2026
$550,140
3.06.2026
$559,680
2.06.2026
$564,450
1.06.2026
$566,040
31.05.2026
$564,450
;
3
Zostawić wniosek
ID: 37160
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.06.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Beersheba Subdistrict
  • Miasteczko
    Netivot
  • Adres
    Shivtei Israel

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Po sukcesie projektów Neve Sharone i Ramot Yoram, Nofey Yoram New Residential Complex on Netivot, który jest częścią ciągłości poprzednich 2 projektów. obejmuje 3 urocze budynki o 4 piętrach i 3 budynki o 9 piętrach. Duży wybór 3 pokojowe mieszkanie w Penthouse i ogród parter. parking i piwnica dla każdego mieszkania. Dostawa: 2 lata Elastyczna oś czasu.

Lokalizacja na mapie

Netivot, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces neuf avec balcon et parking
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,62M
Dzielnica mieszkaniowa 3 pieces a renover 2 balcons proche mer
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,06M
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 3 piEces blvd ben gourion
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,21M
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf de haut standing sur le kikar
Beit Yizhaq Shaar Hefer, Izrael
od
$5,07M
Dzielnica mieszkaniowa Prix en baisse
Jerozolima, Izrael
od
$3,09M
Przeglądasz
Dzielnica mieszkaniowa Netivot quartier nofey yoram
Netivot, Izrael
od
$1,59M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf a bat yam de haut standing
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf a bat yam de haut standing
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf a bat yam de haut standing
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf a bat yam de haut standing
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf a bat yam de haut standing
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf a bat yam de haut standing
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf a bat yam de haut standing
Bat Jam, Izrael
od
$2,31M
Ogólny YAM BAT Wieża Iconic - bardzo wysoki-end mieszkalny Budynek: Wieża 41 pięter Towarzyszący bankowi: Mizrahi Tefahot Przewidywana dostawa marzec 2030 r. Plaża: około 800 m Dostęp: pobliskiej tramwaju na żywo 15 / 20 minut od Tel Awiwu Projekt Bardzo wysokiej klasy program mieszkalny …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 4 5 pieces dans un immeuble neuf avec parking mamad et cave
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 4 5 pieces dans un immeuble neuf avec parking mamad et cave
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 4 5 pieces dans un immeuble neuf avec parking mamad et cave
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 4 5 pieces dans un immeuble neuf avec parking mamad et cave
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 4 5 pieces dans un immeuble neuf avec parking mamad et cave
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 4 5 pieces dans un immeuble neuf avec parking mamad et cave
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 4 5 pieces dans un immeuble neuf avec parking mamad et cave
Tel-Awiw, Izrael
od
$6,65M
Na wyłączną sprzedaż, blisko Rabin Square i Ben Gurion. 15, rue Soutine W nowym projekcie o wysokiej jakości podpisanym przez Horizon. 4.5 pokojowe mieszkanie! Powierzchnia wybudowana: 100 m2 Balkon 14 m2 Położony na 4 piętrze z otwartym widokiem Jasne i pięknie ułożone! Orientacja: Południ…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf proche kikar
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf proche kikar
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf proche kikar
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf proche kikar
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf proche kikar
Netanya, Izrael
od
$3,58M
Projekt Smilansky Netanya Status projektu Mardochee Khayat zaprasza do zamieszkania w jednym z naszych projektów mieszkaniowych w Netanya. Marketing przedsprzedaży W centrum miasta Netanya Blisko do początków, synagoga, gan i naprzeciwko parku Jerozolimy Położony mniej niż 5 minut spacerem…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się