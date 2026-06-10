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Dzielnica mieszkaniowa Netivot quartier nofey yoram

Netivot, Izrael
od
$1,47M
10.06.2026
$1,47M
10.06.2026
$496,860
5.06.2026
$508,620
3.06.2026
$517,440
2.06.2026
$521,850
1.06.2026
$523,320
31.05.2026
$521,850
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3
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ID: 37158
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.06.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Beersheba Subdistrict
  • Miasteczko
    Netivot
  • Adres
    Shivtei Israel

O kompleksie

Przeniesienie
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Po sukcesie projektów Neve Sharone i Ramot Yoram, Nofey Yoram New Residential Complex on Netivot, który jest częścią ciągłości poprzednich 2 projektów. obejmuje 3 urocze budynki o 4 piętrach i 3 budynki o 9 piętrach. Duży wybór 3 pokojowe mieszkanie w Penthouse i ogród parter. parking i piwnica dla każdego mieszkania. Dostawa: 2 lata Elastyczna oś czasu.

Lokalizacja na mapie

Netivot, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

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Dzielnica mieszkaniowa Netivot quartier nofey yoram
Netivot, Izrael
od
$1,47M
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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