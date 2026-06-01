Dzielnica mieszkaniowa Grand appartement familial de 5 pieces avec souccah en plein quartier park

RE / MAX Hadera prezentuje Państwu wyłącznie, w samym sercu dzielnicy Park w Hadera, wspaniały 5-pokojowy apartament rodzinny z tarasem do Soccah! Ten jasny i starannie utrzymany obiekt położony jest na pierwszym piętrze pięknego budynku, który oferuje ciepłą i cichą atmosferę. Lokalizacja: Doskonale! Przy wejściu do poszukiwanej dzielnicy Park, obok dostępu do EcoPark, w pobliżu centrum handlowego, szkoły, transportu, Beth 'Hamad' Francophone Park... Charakterystyka: - Duży jasny i przytulny salon - Nowoczesna i funkcjonalna kuchnia - Specjalna jadalnia do odbioru - Piękny taras, który może służyć jako Soccah! - Apartament z łazienką i garderobą - 3 dodatkowe komfortowe pokoje, w tym bezpieczny pokój (Mamad) - Łazienka z wanną - Toalety dla gości - Ponadto: klimatyzacja, domofon i dwa miejsca parkingowe! W budynku: - Dwie windy, w tym jedna z Shabbat - Miłe, dobrze utrzymane lobby "Przyjazny religijny" apartament, idealny dla rodziny szukającej przestrzeni, spokoju, komfortu i jakości środowiska, w jednym z przyjemnych obszarów Hadera. I wspaniała inwestycja! ? Cena: 2.550.000 ? Aby uzyskać więcej informacji lub zorganizować wizytę: Ra 'hel' Haya Benguigui RE / MAX Hadera Licencja zawodowa 313736