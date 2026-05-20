Dzielnica mieszkaniowa Projet netivot ideal investisseur

Projekt Netivot
Mardochee Khayat zaprasza do odkrycia nowego presale
Nowe mieszkanie w Netivot!
Odkryj nasz wyjątkowy projekt położony w nowym kompleksie w Netivot, gdzie komfort i nowoczesność spotykają.
Budynek 9- piętrowy
- Apartamenty 4 pokoje, o powierzchni 101 m2, plus dodatkowe 15 m2.
- Wliczone: piwnica i parking.
Budynek piętrowy
- Apartamenty 3 pokoje o powierzchni 80 m2 oraz dodatkowe 15 m2.
- Wliczone: piwnica i parking.
Warunki sprzedaży
- Ceny stałe i końcowe, bez indeksacji.
- Placówka płatnicza: 20% w rezerwacie, a reszta w kolekcji kluczy.
- Włącznie z gwarancją bankową.
Rozkwitająca okolica:
Negev rozwija się wraz z rozwojem infrastruktury, w tym pociągu łączącego Tel Awiw i Jerozolimę w mniej niż 40 minut. Ciesz się nowym sztucznym parkiem idealnym do spacerów oraz budową nowych szkół i synagogi.
Zamieszkaj w mieście Tsadikim!
Lokalizacja na mapie
Netivot, Izrael
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
