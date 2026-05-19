Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf le petit neuilly de tel aviv

$14,04M
ID: 36761
Data aktualizacji: 19.05.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasteczko
    Givatayim
  • Adres
    Hanita,

O kompleksie

Français Français
JASMIN GIVATAYIM Nowe odniesienie do luksusu mieszkalnego w Givatayim Projekt z wyjątkiem podpisanej ICR Projekt JASMIN GIVATAYIM jest opracowywany przez Grupę ICR, która jest wynikiem sojuszu między Izraelem Kanadyjczykiem a Raam Megourim, dwoma głównymi podmiotami na rynku nieruchomości high-end w Izraelu. Projekt zaprojektowany jako prawdziwa nowoczesna ikona architektoniczna oferuje doskonałe doświadczenie życiowe łączące: * elegancja, * natura, * usługi wyłączne, * i strategiczne położenie przy bramach Tel Awiwu. ZATRUDNIENIE STRATEGICZNE Givatayim - zaledwie kilka minut od Tel- Aviv Położony w samym sercu odnowy Givatayim, projekt korzysta z poszukiwanego, cichego i zielonego środowiska mieszkalnego, a jednocześnie pozostaje połączony z dynamiką Tel- Awiw. Blisko: * Teatr Givatayim * Kikar Hamedina * Azrieli Center * Stacja HaShalom * Givatayim Park * Centra handlowe * Szkoły jakości i infrastruktura Wszystkie około 5 minut od głównych osi i centrum Tel Awiwu. ICONIC TOUR Architektura współczesna i międzynarodowa Projekt obejmuje: * 30 pięter * 118 apartamentów * 2 dupleksy wyjątków * Architektura podpisane Gil Shenhav Elegancka sylwetka, która przedefiniuje panoramę Givatayim. ŚWIADCZENIA WYSOKOŚCI Usługi i udogodnienia wyłączne JASMIN oferuje prawdziwe doświadczenie stylu życia: Premium Common Spaces: * Lobby design podwójna wysokość * Ultra nowoczesna siłownia * Obszar jogi i pilates * Kids Club * Gaming Room * Przestrzenie współpracy * Prywatny krajobraz ogród * Verger z drzewami owocowymi * Fire Pit outside * Intensywne obszary relaksu WYŁĄCZENIE LOBBY Myśląc tak o luksusowym hotelu, lobby oferuje: Imponujące ilości, szlachetne materiały, naturalne światło, elegancka i współczesna atmosfera. APARATURA ZWIĄZANA Każdy apartament został zaprojektowany ze szczególnym uwzględnieniem: objętość, światło naturalne, optymalizacja przestrzeni i jakość wykończenia. Świadczenia krajowe: Centralne urządzenie klimatyzacyjne Odwrócenie Inteligentna automatyzacja domu Duże podwójne szyby Kuchnia Premium Plany pracy w Caesarstone Płytka o dużym formacie Zaawansowane urządzenia sanitarne GREE lub równoważne zawory Elektryczne żaluzje Drzwi projektowe JEDNOLITA EKSPERIENCJA ŻYCIA JASMIN GIVATAYIM doskonale uosabia nowy izraelski luksus miejski: rzadka równowaga pomiędzy: prywatność, natura, nowoczesność i życie miejskie. Idealny projekt: Dla głównego miejsca zamieszkania, Dla inwestorów, Albo dla klienteli szukającej premium w centrum kraju.

Givatayim, Izrael
