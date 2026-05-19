Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf le petit neuilly de tel aviv

Givatayim, Izrael
$5,54M
10
ID: 36754
Data aktualizacji: 19.05.2026

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasteczko
    Givatayim
  • Adres
    Hanita,

O kompleksie

JASMIN GIVATAYIM Nowe odniesienie do luksusu mieszkalnego w Givatayim Projekt z wyjątkiem podpisanej ICR Projekt JASMIN GIVATAYIM jest opracowywany przez Grupę ICR, która jest wynikiem sojuszu między Izraelem Kanadyjczykiem a Raam Megourim, dwoma głównymi podmiotami na rynku nieruchomości high-end w Izraelu. Projekt zaprojektowany jako prawdziwa nowoczesna ikona architektoniczna oferuje doskonałe doświadczenie życiowe łączące: * elegancja, * natura, * usługi wyłączne, * i strategiczne położenie przy bramach Tel Awiwu. ZATRUDNIENIE STRATEGICZNE Givatayim - zaledwie kilka minut od Tel- Aviv Położony w samym sercu odnowy Givatayim, projekt korzysta z poszukiwanego, cichego i zielonego środowiska mieszkalnego, a jednocześnie pozostaje połączony z dynamiką Tel- Awiw. Blisko: * Teatr Givatayim * Kikar Hamedina * Azrieli Center * Stacja HaShalom * Givatayim Park * Centra handlowe * Szkoły jakości i infrastruktura Wszystkie około 5 minut od głównych osi i centrum Tel Awiwu. ICONIC TOUR Architektura współczesna i międzynarodowa Projekt obejmuje: * 30 pięter * 118 apartamentów * 2 dupleksy wyjątków * Architektura podpisane Gil Shenhav Elegancka sylwetka, która przedefiniuje panoramę Givatayim. ŚWIADCZENIA WYSOKOŚCI Usługi i udogodnienia wyłączne JASMIN oferuje prawdziwe doświadczenie stylu życia: Premium Common Spaces: * Lobby design podwójna wysokość * Ultra nowoczesna siłownia * Obszar jogi i pilates * Kids Club * Gaming Room * Przestrzenie współpracy * Prywatny krajobraz ogród * Verger z drzewami owocowymi * Fire Pit outside * Intensywne obszary relaksu WYŁĄCZENIE LOBBY Myśląc tak o luksusowym hotelu, lobby oferuje: Imponujące ilości, szlachetne materiały, naturalne światło, elegancka i współczesna atmosfera. APARATURA ZWIĄZANA Każdy apartament został zaprojektowany ze szczególnym uwzględnieniem: objętość, światło naturalne, optymalizacja przestrzeni i jakość wykończenia. Świadczenia krajowe: Centralne urządzenie klimatyzacyjne Odwrócenie Inteligentna automatyzacja domu Duże podwójne szyby Kuchnia Premium Plany pracy w Caesarstone Płytka o dużym formacie Zaawansowane urządzenia sanitarne GREE lub równoważne zawory Elektryczne żaluzje Drzwi projektowe JEDNOLITA EKSPERIENCJA ŻYCIA JASMIN GIVATAYIM doskonale uosabia nowy izraelski luksus miejski: rzadka równowaga pomiędzy: prywatność, natura, nowoczesność i życie miejskie. Idealny projekt: Dla głównego miejsca zamieszkania, Dla inwestorów, Albo dla klienteli szukającej premium w centrum kraju.

Givatayim, Izrael
Dzielnica mieszkaniowa Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan
Givat Shmuel, Izrael
od $1,25M
Givat Shmuel, Izrael
od
$1,25M
Dzielnica mieszkaniowa Bat yam dans une tour de standing 5 piEces avec mamad 131m14m terrasse
Bat Jam, Izrael
od $1,72M
Bat Jam, Izrael
od
$1,72M
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Jerozolima, Izrael
od $992,096
Jerozolima, Izrael
od
$992,096
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 2 pieces remis a neuf ideal pour jeune couple
Jerozolima, Izrael
od $1,548
Jerozolima, Izrael
od
$1,548
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble neuf 4 pieces jardin parking
Tel-Awiw, Izrael
od $4,07M
Tel-Awiw, Izrael
od
$4,07M
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf le petit neuilly de tel aviv
Givatayim, Izrael
od $5,54M
Givatayim, Izrael
od
$5,54M
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf centre ville netanya
Netanya, Izrael
od
$2,95M
Projekt Zangville - Netanya Nowy program przedsprzedaży w centrum miasta Mordecai Khayat ma przyjemność przedstawić ekskluzywny projekt idealnie położony w centrum miasta Netanya, na bardzo cichym i poszukiwanym Rue Zangville. Obszar ten korzysta ze wszystkich zalet centrum miasta: • Skle…
Immobilier.co.il
Dzielnica mieszkaniowa Nouvelle baisse de prix
Jerozolima, Izrael
od
$4,59M
W dzielnicy Beit Hakerem (Yeffe Nof), wyjątkowy budynek mieszkalny tylko 6 apartamentów, duże 6.5 pokoje jednoosobowe na górze, 4 wystawy, z dużym living- jadalnia pokój-balkon; winda bezpośrednio obsługując główny pokój, apartament, pełna dostępność, mamad i parking. Urocze mieszkanie do od…
Immobilier.co.il
Dzielnica mieszkaniowa Espaces de bureaux givat shaul
Jerozolima, Izrael
od
$776,064
Nowy na rynku na sprzedaż w dzielnicy Givat Shaul przy wejściu do Jerozolimy przez autostradę 16, u podnóża przyszłej zielonej linii tramwajowej planowane na początku 2026, w projekcie nowoczesnych biur Tower of Eagles znany również jako Migdal HaNesharim. 9-piętrowa wieża (z dodatkiem 8 dod…
Immobilier.co.il
