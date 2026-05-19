Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf de luxe a jerusalem

Projekt pastoralny Jerozolima
Odkryj luksus w sercu Jerozolimy.
Położony w Kiriat Yovel, ten wyjątkowy projekt nieruchomości oferuje możliwość życia w wysokiej rezydencji łącząc komfort i nowoczesność. Składa się z apartamentów od 2 do 5 pokoi, to nowe stworzenie jest prawdziwym klejnotem nieruchomości.
Idealna lokalizacja.
Korzystaj z łatwego dostępu do transportu publicznego, z tramwajem w odległości spaceru, i zwiedzić atrakcje miasta: tylko 8 minut od Shuk Mahane Yehuda i 15 minut od słynnej Mamila i starego miasta.
Charakterystyka projektu
Panoramiczne widoki na las Ein Kerem, odwiedź największe muzea w Jerozolimie.
Bezpieczny parking podziemny z bramą elektryczną.
Na zewnątrz w autentycznym kamieniu Jerozolimy.
Eleganckie lobby wyposażone w luksusowe materiały.
Podwójne szyby z aluminiową ramą.
3 luksusowe windy, w tym Szabatowe windy.
Różne przestrzenie rozrywkowe, ogród krajobrazowy, biblioteka, bilard i duża synagoga.
Wysoki-end prywatny salon.
Miejsce zarezerwowane dla Souccot.
Charakterystyka Apartamenty:
Inteligentny system domu dla optymalnego zarządzania energią elektryczną.
Wysoka kuchnia uznanych marek.
Zawór montażowy we wszystkich pokojach.
Porcelana granitowa Dalage 100 / 100.
Meble łazienkowe włącznie.
Klimatyzacja Inverter VRF dla maksymalnego komfortu.
Gaz, woda i elektryczność na głównym balkonie.
Nowoczesne i estetyczne akcesoria elektryczne.
W toalecie.
Przyjdź i odkryj nowy standard życia w Jerozolimie!
Lokalizacja na mapie
Mate Yehuda Regional Council, Izrael
Kalkulator hipoteczny
