Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf a bat yam

$2,70M
ID: 36159
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 5.05.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Bat Jam
  • Adres
    Yoseftal

O kompleksie

Projekt U Bat Yam Mordecai Khayat prezentuje nowy projekt w Bat Yam: U Tours Wyjątkowy projekt w sercu Ramat HaNasi Witamy w Tours U, dwie majestatyczne 31piętrowe wieże, towarzyszy kompleks komercyjny i rekreacyjny, który wkrótce stanie się ikoną Bat Yam. Wieże te zostały starannie zaplanowane i zaprojektowane w każdym szczególe, łącząc nowoczesny projekt miejski i wzorową funkcjonalność, aby stworzyć idealne mieszkanie, dokładnie jak marzyłeś. Przewidywana dostawa: czerwiec 2030 • Pełna gwarancja bankowa • Metoda rozrachunku: • 20% przy podpisaniu • 80% cztery miesiące przed dostawą kluczy • Ramka indeksująca: 3% rocznie łącznie, wspierane przez promotora Lokalizacja strategiczna W samym sercu Izraela, w pobliżu głównych dróg, U Towers oznaczają nowe drzwi wejściowe do Bat Yam. Projekt znajduje się w odnowionej dzielnicy Ramat HaNasi, zaledwie kilka minut spacerem od dworca kolejowego Yoseftal i tramwaj lekki. Ten rosnący sektor łączy nowoczesność, jakość życia i dostępność. Będziesz cieszyć się: • Szybki dostęp do Tel Awiwu i autostrady Ayalon • Zielone parki i bezpośrednia bliskość morza • Centrum handlowe, kawiarnie i restauracje pod swoją rezydencją • Szkoły, instytucje kulturalne i nowoczesny klub mieszkalny Koncepcja: doskonała równowaga Tours U projekt łączy harmonijnie mieszkaniowe, handel i edukacja. Dwa komercyjne piętra będą pomieścić sklepy, kawiarnie i pobliskie usługi, tworząc płynne i żywe doświadczenie miejskie. Kilka kroków stąd, duże centrum handlowe i obszary rekreacyjne oferują idealne środowisko życia dla całej rodziny. Klub został specjalnie zaprojektowany dla komfortu i dobrego samopoczucia mieszkańców, a otaczające go szkoły, parki i instytucje kulturalne zapewniają praktyczne i inspirujące życie codzienne. Ponieważ dzieci zawsze są najważniejsze, wszystko jest przemyślane dla twojej rodziny. Typologia apartamentów • 3 pokoje: 82 m2 + 8 m2 balkon • 4 pokoje: 105 m2 + 15 m2 balkon • 5 pokoi: 127 m2 + 15 m2 balkon Każdy apartament jest sprzedawany z parkingu

