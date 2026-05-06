Dzielnica mieszkaniowa Penthouse duplex A vendre rue king george A 2 pas du shouk hacarmel

Tel-Awiw, Izrael
$3,37M
$3,37M
$3,35M
ID: 35977
Data aktualizacji: 6.05.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    HaMelekh George, 45

O kompleksie

Zaledwie kilka kroków od Shouk HaCarmel, Shenkin Street, Rothschild Boulevard i 5 minut spacerem od plaży, ten unikalny penthouse duplex znajduje się na całkowicie odnowionej ulicy, w nowym budynku butiku z zachowaną architekturą, na piątym piętrze z windą. Główne cechy • 135 m2 powierzchni mieszkalnej • 46 m2 tarasy (6 m2 + 40 m2) • W tym piwnica • Możliwość parkowania Pierwszy poziom • Duży jasny salon z otwartą kuchnią • 3 sypialnie, w tym apartament z łazienką i tarasem 6 m2 • Druga niezależna łazienka • Plakaty osadzone w każdym pokoju • Pokój jest mamad (bezpieczny pokój) Wyższy poziom • Wszechstronny przestrzeń (idealny jako drugi salon, biuro lub obszar do czytania) • Łazienka z WC • Dostęp do wyjątkowego tarasu dachowego o powierzchni 40 m2, wyposażonego w kuchnię zewnętrzną i zintegrowany grill • Autoryzacja jacuzzi • Otwarty widok - idealny do odbierania lub korzystania z całkowitej prywatności Budowa i wykończenie • Wysokowydajne wykończenia i materiały premium • Nowoczesny budynek butikowy z zaledwie kilkoma apartamentami Koszty • Cena: 9,900 000 • Opłaty współwłasności (vaad bayit): 900 / miesiąc • Podatki komunalne: 1 800 / co 2 miesiące Przyszłość King George Street W ramach przebudowy King George Street, duży zielony bulwar jest planowany naprzeciwko ulicy od budynku. Penthouse będzie więc cieszyć się otwartym widokiem na alei krajobrazu, bez przyszłej budowy. Ponadto Magen David Square (King George Square, Allenby, Shenkin i Nahalat Binyamin) wkrótce stanie się głównym węzłem transportu publicznego, obsługiwanym przez dwie główne linie: fioletową linię tramwajową i linię metra M2, zaledwie 100 metrów od nieruchomości - tym samym zwiększając jej dostępność i długoterminową wartość. Wyjątkowa okazja!

Tel-Awiw, Izrael
Jerozolima, Izrael
od
$2,57M
Odkryj luksus w sercu Jerozolimy. Położony w Kiriat Yovel, ten wyjątkowy projekt nieruchomości oferuje możliwość życia w wysokiej rezydencji łącząc komfort i nowoczesność. Składa się z apartamentów od 2 do 5 pokoi, to nowe stworzenie jest prawdziwym klejnotem nieruchomości. Idealna lokaliz…
Immobilier.co.il
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et boulevard chen
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,70M
Do sprzedaży wyłącznie, Niedaleko Rabin Square i Chen Boulevard 44 Ibn Gabirol Street W bezpiecznym budynku z digicode i systemem alarmowym Na 3 piętrze, cicho i przyjemnie Przestronne 2 sypialnia odnowiony apartament + taras słoneczny 68 m2 + około 5 m2 taras Przestronna sypialnia, garderob…
Immobilier.co.il
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet rue yahalal tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$4,88M
W samym sercu Białego Miasta, w cichej uliczce w pobliżu Ben Gurion Boulevard, narodził się nowy 5-piętrowy butikowy projekt budynku z ograniczoną liczbą rezydencji - do współczesnej architektury, jednocześnie inspirując charakter historycznego Tel Awiwu. Projekt rozbiórki / odbudowy z rygo…
Immobilier.co.il
