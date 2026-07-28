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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Bene Berak, Izrael

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1 obiekt total found
Mieszkanie 5 pokojów w Bene Berak, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Bene Berak, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 150 m²
Numer referencyjny: BK 100 Okręg: w stronę Hayarkon Park i Ramat Hahayal i 5 minut od Tel Av…
$1,28M
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