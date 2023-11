Kerobokan Klod, Indonezja

od €173,848

75–108 m² 2

Poddaj się: 2024

Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! Kompleks SWOI LOFT UMALAS z 40 kamienicami premium z doskonałą infrastrukturą wewnętrzną i łatwym dostępem do wszystkich głównych lokalizacji na Bali. Kamienice - od 75 do 108 m2. Z w pełni wyposażonym widokiem meble (, wyposażoną kuchnią, sprzętem AGD, instalacją wodną, wystrojem i krajobrazem, system « smart house » ). Na terenie znajduje się taras z basenem i leżakami. Kompleks jest bogaty w infrastrukturę wewnętrzną: - przestronny parking dla samochodów i rowerów; - recepcja, przyjęcie gości; - coworking ( bezpłatny dla gości i właścicieli ) na 30 miejsc; - kawiarnia i piekarnia; - pralnia; - całodobowa ochrona i nadzór wideo. Zalety kompleksu: - Kompleks znajduje się w bardzo dogodnym miejscu. Jest to cicha ulica z szybkim dostępem do wszystkich głównych obszarów turystycznych Bali: Seminyak, Changu, Kerobokan. - Zaledwie 10 minut jazdy od plaż Batu-Belig, Berava, Petitenget. Supermarket Pepito premium znajduje się 100 metrów od kompleksu. - Po zakończeniu budowy wartość nieruchomości wzrasta o co najmniej 30%. Stabilny roczny dochód w wysokości 12-18% ROI. LeaseHold 30 lat. Zadzwoń lub napisz! Przeprowadzimy pełną konsultację za darmo! Pełna pomoc prawna od początku do końca transakcji! Dlaczego jest to dla Ciebie korzystne: - Wybierzemy nieruchomości na Bali do twojego budżetu i życzymy całkowicie ZA DARMO; - Średni zwrot z wynajmu mieszkań w roku wynosi 15-20%. Oferujemy wyłącznie opłacalne udogodnienia, zarówno na wynajem, jak i na pobyt stały; - Ceny nieruchomości na Bali rosną o około 15-20%; - Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem najlepszych programistów. Zapewnimy najlepsze udogodnienia po najkorzystniejszych cenach; - Pomożemy w uzyskaniu bezpiecznej transakcji i zarządzaniu nieruchomościami; - Spotkaj się, pokaż i opowiedz wszystko o nieruchomościach i życiu w tym pięknym kraju; - Wsparcie prawne od początku do końca transakcji w prezencie; - Nieoprocentowane wygodne raty.