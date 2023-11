Apartamenty v Changu

Canggu, Indonezja

od €319,742

Kamienice inwestycyjne w okolicy Umalas z widokiem na wulkan. Kompleks 40 kamienic premium z doskonałą infrastrukturą i łatwym dostępem do innych popularnych lokalizacji na Bali: Seminyak, Canggu, Kerobokan. Złożona infrastruktura: Cafe Obszar do pracy "„Inteligentny dom”" Klub dla dzieci Pralnia Wózki golfowe Parking Zakończenie - czerwiec 2024 r. Wyposażenie i wyposażenie w domu "System „inteligentnego domu” Dopasowane szafy Klimatyzacja Sprzęt kuchenny TV Zalety Prognozowana wydajność wynajmu 11,8% rocznie Forma własności: dzierżawa na 30 lat z prawem do przedłużenia Lokalizacja i pobliska infrastruktura Cicha ulica w Umalas, zaledwie 10 minut jazdy od plaż Batu Belig, Berawa, Petitenget. Duży supermarket Pepito znajduje się 300 metrów od hotelu.