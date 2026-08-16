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Hotele na sprzedaż w Regional Unit of South Athens, Grecja

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4 obiekty total found
Hotel 2 200 m² w Municipality of Glyfada, Grecja
Hotel 2 200 m²
Municipality of Glyfada, Grecja
Powierzchnia 2 200 m²
Lokalizacja: Glyfada (południowe przedmieścia) W centrum Riwiery Ateńskiej, zaledwie kilka k…
$35,42M
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Agencja
Grekodom Development
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Hotel 4 022 m² w Municipality of Kallithea, Grecja
Hotel 4 022 m²
Municipality of Kallithea, Grecja
Powierzchnia 4 022 m²
W Atenach oferowany jest hotel o łącznej powierzchni 4.022 mkw. Łącznie 84 pokoje. Znajduje …
$29,52M
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Agencja
Grekodom Development
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Hotel 4 000 m² w Municipality of Kallithea, Grecja
Hotel 4 000 m²
Municipality of Kallithea, Grecja
Powierzchnia 4 000 m²
Na sprzedaż hotel o powierzchni 4000 metrów kwadratowych w Atenach. Hotel ma jeden poziom. N…
$29,52M
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Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Hotel 1 000 m² w Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Hotel 1 000 m²
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
Powierzchnia 1 000 m²
Na sprzedaż hotel w Atenach o łącznej powierzchni 1000 m2 Piwnica składa się z magazynów i s…
$3,54M
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Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
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