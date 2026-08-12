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Lokale Biurowe w Region Macedonia Środkowa, Grecja

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Pomieszczenie biurowe Usuwać
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2 obiekty total found
Pomieszczenie biurowe 210 m² w Nea Fokea, Grecja
Pomieszczenie biurowe 210 m²
Nea Fokea, Grecja
Powierzchnia 210 m²
Unikalna nieruchomość komercyjna jest dostępna w samym sercu Nea Fokea, Halkidiki. Obiekt po…
$546,768
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Agencja
Halkidiki Properties
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Pomieszczenie biurowe 42 m² w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Pomieszczenie biurowe 42 m²
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Liczba kondygnacji 7
For sale: office 42 sqm, 5th floor in the city center on Polytechniou Street. The office is …
$74,250
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