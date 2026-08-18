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Biznes na sprzedaż w Ateny, Grecja

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1 obiekt total found
Gotowy biznes 25 m² w Municipality of Athens, Grecja
Gotowy biznes 25 m²
Municipality of Athens, Grecja
Powierzchnia 25 m²
Inwestycje nieruchomości w Atenach: hotel butikowy Socio Central i Golden Visa program do uz…
$288,284
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