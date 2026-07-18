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Wynajem długoterminowy magazynów w Ghana

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1 obiekt total found
Warehouse for rent in Kasoa w Awutu Senya East Municipal District, Ghana
Warehouse for rent in Kasoa
Awutu Senya East Municipal District, Ghana
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 1
2- in-1 Magazyn do wynajęciaPrzestronny magazyn 2- in-1Duża przestrzeń magazynowaObejmuje pr…
$348
za miesiąc
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