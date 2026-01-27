Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Ghana
  3. Region Wielka Akra
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Ogród

Domy z ogrodem na sprzedaż w Region Wielka Akra, Ghana

Akra
301
Dzorwulu
58
La
17
Sakumono
5
Pokaż więcej
148 obiektów total found
Dom 4 pokoi w Akra, Ghana
Dom 4 pokoi
Akra, Ghana
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
ID NIERUCHOMOŚCI: SP183 Ta nieruchomość to dom z sypialnią 6 na sprzedaż w Spintex. Nierucho…
$500,000
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Akra, Ghana
Dom 4 pokoi
Akra, Ghana
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Identyfikator nieruchomości: EL310 Jest to sypialnia 4 4 w East Legon. Obiekt oferuje przest…
$450,000
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w La, Ghana
Dom 4 pokoi
La, Ghana
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
ID NIERUCHOMOŚCI: LB050 Ta urocza nieruchomość to samozwańczy dom z sypialnią 4 z kwaterami …
$1,30M
Zostaw prośbę
OneOne
Dom 2 pokoi w Dome, Ghana
Dom 2 pokoi
Dome, Ghana
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
ID NIERUCHOMOŚCI: OSK055 Ta nieruchomość to bliźniak sypialni 2 (wszystkie sypialnie na pięt…
$80,000
Zostaw prośbę
Dom 6 pokojów w Akra, Ghana
Dom 6 pokojów
Akra, Ghana
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
PROPERTY ID: OSK201This is a 6 bedroom house with 1 boy’s quarters selling at Oyarifa – Spec…
$250,000
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Dzorwulu, Ghana
Dom 3 pokoi
Dzorwulu, Ghana
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
PROPERTY ID: DZ079This property is a collection of 3 Bedroom Townhouses and staff quarters i…
$550,000
Zostaw prośbę
Turn KeyTurn Key
Dom 4 pokoi w Akra, Ghana
Dom 4 pokoi
Akra, Ghana
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
PROPERTY ID: EL318This property is a 4 bedroom house with 2 boys’ quarters for sale in East …
$580,000
Zostaw prośbę
Dom 5 pokojów w Akra, Ghana
Dom 5 pokojów
Akra, Ghana
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
PROPERTY ID: SP115This property has 2 main buildings on a 100” x 80” compound. The first sin…
$220,000
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Dzorwulu, Ghana
Dom 3 pokoi
Dzorwulu, Ghana
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
ID NIERUCHOMOŚCI: Ta nieruchomość to wolnostojąca kamienica z sypialnią 3 położona w dzielni…
$2,300
Zostaw prośbę
Vienna PropertyVienna Property
Dom 3 pokoi w Legon, Ghana
Dom 3 pokoi
Legon, Ghana
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
PROPERTY ID: EL194This property is a 3 bedroom detached townhouse with a staff quarters perf…
$400,000
Zostaw prośbę
Dom 5 pokojów w Adenta Municipal District, Ghana
Dom 5 pokojów
Adenta Municipal District, Ghana
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
ID NIERUCHOMOŚCI: TR014 Ta luksusowa nieruchomość to 5 Sprzedaż umeblowanych domów w Trasacc…
$1,000,000
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Akra, Ghana
Dom 3 pokoi
Akra, Ghana
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
This collection of properties are 3,4 & 5 bedroom detached houses in a gated community devel…
$150,000
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Akra, Ghana
Dom 4 pokoi
Akra, Ghana
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
ID NIERUCHOMOŚCI: AR057 Ta nieruchomość jest enklawą 14 w pełni wolnostojących domów miejski…
$4,000
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Kpone Katamanso Municipal District, Ghana
Dom 4 pokoi
Kpone Katamanso Municipal District, Ghana
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
PROPERTY ID: OSK011This beautiful development is a 4 bedroom sizeable townhouse located in E…
$165,000
Zostaw prośbę
Dom 5 pokojów w Akra, Ghana
Dom 5 pokojów
Akra, Ghana
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
PROPERTY ID: AH024This property is a fully furnished luxury 5 bedroom Mansion with 3 bedroom…
$3,00M
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Akra, Ghana
Dom 3 pokoi
Akra, Ghana
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
ID NIERUCHOMOŚCI: AH001 Ta nieruchomość jest samodzielnym domem z sypialnią 3 z sypialnią z …
$330,000
Zostaw prośbę
Dom 5 pokojów w La, Ghana
Dom 5 pokojów
La, Ghana
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
ID NIERUCHOMOŚCI: CS076 Jest to dom z 4 sypialniami i 2 sypialniami do wynajęcia w kantonach…
$4,000
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Akra, Ghana
Dom 4 pokoi
Akra, Ghana
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
PROPERTY ID: AB081This is a newly built 4 bedroom house with 1 boy’s quarters selling in Abe…
$300,000
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Akra, Ghana
Dom 3 pokoi
Akra, Ghana
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
ID NIERUCHOMOŚCI: LA024 Ta inwestycja składa się z 3 i 4 sypialni z samodzielnym domem z 1 s…
$290,000
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Akra, Ghana
Dom 4 pokoi
Akra, Ghana
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Identyfikator NIERUCHOMOŚCI: OSK220 Ta nieruchomość to dom z 4 sypialniami, który został sta…
$400,000
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w La, Ghana
Dom 4 pokoi
La, Ghana
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
ID NIERUCHOMOŚCI: AH011 Ta nowa inwestycja składa się z 4 łączy luksusową kamienicę 4 na jed…
$4,000
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Akra, Ghana
Dom 3 pokoi
Akra, Ghana
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
PROPERTY ID: LA091This property is a gated community of 3 and 4 bedrooms terrace and semi-de…
$245,000
Zostaw prośbę
Dom 5 pokojów w Akra, Ghana
Dom 5 pokojów
Akra, Ghana
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
ID NIERUCHOMOŚCI: EL327 Ta nieruchomość to dom z 5 sypialniami na sprzedaż w East Legon. Bud…
$650,000
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Akra, Ghana
Dom 4 pokoi
Akra, Ghana
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
ID NIERUCHOMOŚCI: EA020 Ta nadchodząca inwestycja składa się z około 40 domów bliźniaczych i…
$350,000
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Akra, Ghana
Dom 4 pokoi
Akra, Ghana
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
PROPERTY ID: EA014This property is a 4 bedroom townhouse with 1 bedroom boys quarters in a g…
$550,000
Zostaw prośbę
Dom 5 pokojów w Akra, Ghana
Dom 5 pokojów
Akra, Ghana
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
ID NIERUCHOMOŚCI: AH017 Jest to duży nowoczesny dom z 5 sypialniami położony w społeczności …
$4,500
Zostaw prośbę
Dom 5 pokojów w Akra, Ghana
Dom 5 pokojów
Akra, Ghana
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
ID NIERUCHOMOŚCI: WL016 Ta nieruchomość to nowo wybudowany dom z 5 sypialniami, położony w s…
$350,000
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Akra, Ghana
Dom 3 pokoi
Akra, Ghana
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
PROPERTY ID: AD019This is a collection of 3,4 and 5 bedroom houses with boy’s quarters in a …
$250,000
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Akra, Ghana
Dom 4 pokoi
Akra, Ghana
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
PROPERTY ID: SP240This is a single-storey 4 bedroom house selling at Spintex, Community 17. …
$200,000
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Akra, Ghana
Dom 3 pokoi
Akra, Ghana
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
PROPERTY ID:TRO47This house is a 3 bedroom house with 1 boy’s quarters located in Trasacco. …
$500,000
Zostaw prośbę

Parametry nieruchomości w Region Wielka Akra, Ghana

z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się