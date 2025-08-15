Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Wynajem długoterminowy will w Gambia

2 obiekty total found
Willa 6 pokojów w Tujereng, Gambia
Willa 6 pokojów
Tujereng, Gambia
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 1 950 m²
Piętro 2/2
To jest Villa Sirah, gdzie komfort spotyka wybrzeże krok w stylu i pływa w pięknie, idealnie…
$4,392
za miesiąc
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Luxury Beachfront 3 Bedroom Villa with Pool | Long Term rental | Brufut Heights w Sukuta, Gambia
Luxury Beachfront 3 Bedroom Villa with Pool | Long Term rental | Brufut Heights
Sukuta, Gambia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Liczba kondygnacji 2
Luxury 3 Bedroom Villa with Pool in Brufut Heights, First Line with Seaview Long-term ren…
$4,545
za miesiąc
