Wynajem długoterminowy domy nad morzem w Gambia

Willa 6 pokojów w Tujereng, Gambia
Willa 6 pokojów
Tujereng, Gambia
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 1 600 m²
Piętro 2/2
Witamy w Villa Sirah, niezwykłej rezydencji, która redefiniuje luksus życia wzdłuż pięknej l…
$4,434
za miesiąc
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Dom 5 pokojów w Sukuta, Gambia
Dom 5 pokojów
Sukuta, Gambia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 152 m²
Piętro 2/2
Kololi Sands Mieszkanie to coś więcej niż tylko wynajem - to styl życia. Położony w jednym z…
$4,110
za miesiąc
