Lokale Biurowe w Gambia

nieruchomości komercyjne
4
1 obiekt total found
Pomieszczenie biurowe 14 m² w Kartong, Gambia
Pomieszczenie biurowe 14 m²
Kartong, Gambia
Powierzchnia 14 m²
Piętro 1/1
Witamy w klejnocie korony Gunjur - ten wyjątkowy model Eco Lodge zapewnia możliwość luksusu …
$408,187
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
