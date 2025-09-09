Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Finlandia
  3. Uusimaa
  4. Mieszkania
  5. Willa
  6. Garaż

Wille z garażem na sprzedaż w Uusimaa, Finlandia

Willa Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Willa 5 pokojów w Porvoo sub region, Finlandia
Willa 5 pokojów
Porvoo sub region, Finlandia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 190 m²
Liczba kondygnacji 2
Amazing project - One Only - special price from the finnish developer  We build houses in…
$475,468
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Uusimaa, Finlandia

z Widok na jezioro
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się