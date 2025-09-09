Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Finlandia
  3. Uusimaa
  4. Mieszkania
  5. Willa

Wille na sprzedaż w Uusimaa, Finlandia

Willa Usuwać
Wyczyść
4 obiekty total found
Willa 5 pokojów w Porvoo sub region, Finlandia
Willa 5 pokojów
Porvoo sub region, Finlandia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 190 m²
Liczba kondygnacji 2
Amazing project - One Only - special price from the finnish developer  We build houses in…
$475,468
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Vasarankyla, Finlandia
Willa 4 pokoi
Vasarankyla, Finlandia
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Piętro 1/2
Skontaktuj się z przedstawicielem Habita, aby uzyskać więcej informacji na temat tego obiektu.
$139,212
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Willa 3 pokoi w Tuusula, Finlandia
Willa 3 pokoi
Tuusula, Finlandia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 78 m²
Piętro 2/2
Skontaktuj się z przedstawicielem Habita, aby uzyskać więcej informacji na temat tego obiektu.
$203,142
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Tut TravelTut Travel
Willa w Helsinki sub region, Finlandia
Willa
Helsinki sub region, Finlandia
Sypialnie 5
Powierzchnia 560 m²
Historycznie istotna willa to luksusowa willa zaprojektowana przez architekta Erika Lindroos…
$4,57M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Uusimaa, Finlandia

z garażem
z Widok na jezioro
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się