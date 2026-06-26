Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Finlandia
  3. Tampere sub-region
  4. Mieszkania
  5. Szeregowiec

Domy Szeregowe w Tampere sub region, Finlandia

;
Tampere
3
Szeregowiec Usuwać
Wyczyść
9 obiektów total found
Szeregowiec w Kangasala, Finlandia
Szeregowiec
Kangasala, Finlandia
$281,199
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Szeregowiec w Ylojarvi, Finlandia
Szeregowiec
Ylojarvi, Finlandia
$212,334
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Szeregowiec w Onkkaala, Finlandia
Szeregowiec
Onkkaala, Finlandia
Zapraszamy do odwiedzenia tego przestronnego i atmosferycznego domu terraced na cichym Takoj…
$132,988
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Value OneValue One
Szeregowiec w Tampere sub region, Finlandia
Szeregowiec
Tampere sub region, Finlandia
Skontaktuj się z przedstawicielem Habita, aby uzyskać więcej informacji na temat tego obiektu.
$155,637
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Szeregowiec w Kyotikkala, Finlandia
Szeregowiec
Kyotikkala, Finlandia
$191,642
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Szeregowiec w Tampere sub region, Finlandia
Szeregowiec
Tampere sub region, Finlandia
Skontaktuj się z przedstawicielem Habita, aby uzyskać więcej informacji na temat tego obiektu.
$195,301
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
TekceTekce
Szeregowiec w Ylojarvi, Finlandia
Szeregowiec
Ylojarvi, Finlandia
Skontaktuj się z przedstawicielem Habita, aby uzyskać więcej informacji na temat tego obiektu.
$92,801
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Szeregowiec w Pirkkala, Finlandia
Szeregowiec
Pirkkala, Finlandia
$241,585
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Szeregowiec w Pirkkala, Finlandia
Szeregowiec
Pirkkala, Finlandia
Przestronny dom rodzinny na łonie natury w Kuryce! Jako Oy Pirkkala Linnanherr został ukończ…
$464,587
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch

Parametry nieruchomości w Tampere sub region, Finlandia

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się