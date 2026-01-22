Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Finlandia
  3. Ostrobotnia Południowa
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Basen

Domy z basenem na sprzedaż w Ostrobotnia Południowa, Finlandia

Seinajoki sub region
9
Seinajoki
6
1 obiekt total found
Dom 5 pokojów w Nurmon kirkonkyla, Finlandia
Dom 5 pokojów
Nurmon kirkonkyla, Finlandia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 210 m²
Piętro 1/2
Skontaktuj się z przedstawicielem Habita, aby uzyskać więcej informacji na temat tego obiektu.
$668,247
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Ostrobotnia Południowa, Finlandia

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się