  1. Realting.com
  2. Finlandia
  3. Ruokolahti
  4. Nowe domy

Nowe domy w Ruokolahti, Finlandia

Mainland Finland
5
Uusimaa
3
Porvoo sub region
3
Porvoo
3
Pokaż więcej
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Wieś domków Amazing land plot with luxury specious villa
Wieś domków Amazing land plot with luxury specious villa
Wieś domków Amazing land plot with luxury specious villa
Wieś domków Amazing land plot with luxury specious villa
Wieś domków Amazing land plot with luxury specious villa
Wieś domków Amazing land plot with luxury specious villa
Wieś domków Amazing land plot with luxury specious villa
Ruokolahti, Finlandia
od
$59,774
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Najlepsze dostępne 4 działki bezpośrednio na plaży Saimaa, każda o powierzchni 5000 m2, z konstrukcją do 200 m2 każda Jesteśmy firmą budowlaną w Finlandii od 2007 roku Więcej informacji na naszej stronie: https://invest-finland.fi/#about
Deweloper
Stoi Fin
Zostaw prośbę
Willa New directly on Saimaa beach
Willa New directly on Saimaa beach
Willa New directly on Saimaa beach
Willa New directly on Saimaa beach
Willa New directly on Saimaa beach
Willa New directly on Saimaa beach
Willa New directly on Saimaa beach
Ruokolahti, Finlandia
od
$59,774
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Budujemy nowe wille i wybieramy działkę bezpośrednio nad jeziorem Saimaa, aby popływać i mieć molo na własną łódź. Działki mają powierzchnię od 1100 do 2500 m3  Tutaj możemy zbudować dowolny dom w granicach do 250 m2-300 m2 W naszym portfolio mamy projekt willi o powierzchni 164 m2, pow…
Deweloper
Stoi Fin
Zostaw prośbę
Na mapie
Realting.com
Udać się