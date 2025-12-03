  1. Realting.com
Nowe domy w Porvoo, Finlandia

Willa Uljaksentie 6, Porvoo near Helsinki, 140m2
Willa Uljaksentie 6, Porvoo near Helsinki, 140m2
Porvoo sub region, Finlandia
od
$268,981
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 99 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Nowy projekt zaprojektowany w skandynawskim stylu dedykowany inwestorom, którzy chcą zbliżyć się do tętniących życiem Helsinek i międzynarodowych połączeń lotniczych ( Helsinki hub ) A równolegle chcą być w najbardziej naturalnym, czystym i malowniczym miejscu Składa się z 10 domów – poj…
Deweloper
Stoi Fin
Zostaw prośbę
Willa New with Scandinavian design near Helsinki
Porvoo sub region, Finlandia
od
$475,472
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Indywidualna willa o niepowtarzalnym designie, wykonana w stylu skandynawskim: - Niedaleko od tętniącego życiem Helsinek i międzynarodowego ruchu lotniczego ( Helsinki site ) - I równolegle nad brzegiem Zatoki Fińskiej, w otoczeniu lasów i jezior  Na plażę ( Zatoka Fińska ) - 500 m …
Deweloper
Stoi Fin
Zostaw prośbę
Willa Individual villa compact luxury for reasonable
Porvoo sub region, Finlandia
od
$475,472
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Nowa inwestycja, budowa wkrótce się rozpocznie. Na szczęście cena.  Tylko jedna, niesamowita i wyjątkowa działka z luksusową, przestronną willą do wybudowania, dostosowaną do preferencji klientów Jesteśmy firmą budowlaną Invest-Finland.fi w Finlandii od 2007 roku.
Deweloper
Stoi Fin
Zostaw prośbę
