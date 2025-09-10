Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  2. Finlandia
  3. Raahe sub-region
  4. Mieszkania
  5. Dom wolnostojący
  6. Taras

Dom wolnostojący z tarasem na sprzedaż w Raahe sub region, Finlandia

Dom wolnostojący 2 pokoi w Pyhajoki, Finlandia
Dom wolnostojący 2 pokoi
Pyhajoki, Finlandia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 39 m²
Piętro 1/1
Na sprzedaż: wspaniały dom letniskowy i idylliczne podwórze w Pyhänkoski z pięknym widokiem …
$56,153
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
