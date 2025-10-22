Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Finlandia
  3. Raahe sub-region
  4. Mieszkania
  5. Dom wolnostojący
  6. Basen

Dom wolnostojący z basenem na sprzedaż w Raahe sub region, Finlandia

1 obiekt total found
Dom wolnostojący 2 pokoi w Karinkanta, Finlandia
Dom wolnostojący 2 pokoi
Karinkanta, Finlandia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Piętro 1/1
Mamy wspaniały dom wakacyjny na sprzedaż w Siikajoki Karinkannta, tuż nad morzem! Ten urzeka…
$111,405
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Parametry nieruchomości w Raahe sub region, Finlandia

