Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Finlandia
  3. Pirkanmaa
  4. Komercyjne

Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Pirkanmaa, Finlandia

Tampere sub region
4
4 obiekty total found
Nieruchomości komercyjne 26 m² w Tampere sub region, Finlandia
Nieruchomości komercyjne 26 m²
Tampere sub region, Finlandia
Powierzchnia 26 m²
Piętro 1/1
Skontaktuj się z przedstawicielem Habita, aby uzyskać więcej informacji na temat tego obiektu
$50,897
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Pomieszczenie biurowe 252 m² w Vaihmala, Finlandia
Pomieszczenie biurowe 252 m²
Vaihmala, Finlandia
Powierzchnia 252 m²
Piętro 1/3
Aby uzyskać więcej informacji na temat tej właściwości, skontaktuj się z przedstawicielem fi…
$116,260
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Zakład produkcyjny 599 m² w Nokia, Finlandia
Zakład produkcyjny 599 m²
Nokia, Finlandia
Powierzchnia 599 m²
Piętro 1/1
Skontaktuj się z przedstawicielem Habita, aby uzyskać więcej informacji na temat tego obiektu
$409,117
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Pomieszczenie biurowe 26 m² w Tampere sub region, Finlandia
Pomieszczenie biurowe 26 m²
Tampere sub region, Finlandia
Powierzchnia 26 m²
Piętro 1/5
Skontaktuj się z przedstawicielem firmy Habita, aby uzyskać więcej informacji o tej nieruchomości
$103,888
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się