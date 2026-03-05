Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Oulu sub region, Finlandia

1 obiekt total found
Nieruchomości komercyjne 94 m² w Oulu sub region, Finlandia
Nieruchomości komercyjne 94 m²
Oulu sub region, Finlandia
Powierzchnia 94 m²
Piętro -1/5
Unikalna okazja! Zaledwie kilka kroków od centrum miasta na Isokatu, wszechstronne spotkanie…
$115,470
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
