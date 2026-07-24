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Domy Szeregowe w Lapland, Finlandia

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30 obiektów total found
Szeregowiec w Tornio, Finlandia
Szeregowiec
Tornio, Finlandia
$135,253
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International real estate agency Habita
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Szeregowiec w Tornio, Finlandia
Szeregowiec
Tornio, Finlandia
Wspaniały przestronny apartament w popularnej dzielnicy Tornio Kirkonmäki. Ten trzypokojowy …
$149,829
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Agencja
International real estate agency Habita
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Szeregowiec w Tornio, Finlandia
Szeregowiec
Tornio, Finlandia
$92,917
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Agencja
International real estate agency Habita
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LDV InvestLDV Invest
Szeregowiec w Rovaniemi sub region, Finlandia
Szeregowiec
Rovaniemi sub region, Finlandia
$273,256
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International real estate agency Habita
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Szeregowiec w Keminmaa, Finlandia
Szeregowiec
Keminmaa, Finlandia
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$48,520
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International real estate agency Habita
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Szeregowiec w Kolari, Finlandia
Szeregowiec
Kolari, Finlandia
To rzadka okazja dla inwestora! Na sprzedaż cały terraced dom na wspaniałej plażowej działce…
$220,679
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Agencja
International real estate agency Habita
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TekceTekce
Szeregowiec w Kemijarvi, Finlandia
Szeregowiec
Kemijarvi, Finlandia
Wspaniały kompleks trzech apartamentów w pobliżu wyciągów i usług narciarskich Suomu. Ten bu…
$405,353
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Agencja
International real estate agency Habita
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Szeregowiec w Rovaniemi sub region, Finlandia
Szeregowiec
Rovaniemi sub region, Finlandia
$113,190
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International real estate agency Habita
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Szeregowiec w Tornio, Finlandia
Szeregowiec
Tornio, Finlandia
$173,059
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Agencja
International real estate agency Habita
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Szeregowiec w Keminmaa, Finlandia
Szeregowiec
Keminmaa, Finlandia
$69,456
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International real estate agency Habita
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Szeregowiec w Tornio, Finlandia
Szeregowiec
Tornio, Finlandia
$142,918
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Agencja
International real estate agency Habita
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Szeregowiec w Tornio, Finlandia
Szeregowiec
Tornio, Finlandia
$121,499
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International real estate agency Habita
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Szeregowiec w Tornio, Finlandia
Szeregowiec
Tornio, Finlandia
$74,316
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Agencja
International real estate agency Habita
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Szeregowiec w Kemi, Finlandia
Szeregowiec
Kemi, Finlandia
Fajne i przytulne terraced końcowe mieszkanie. Kuchnia mieszkania została odnowiona w 2020 r…
$50,329
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International real estate agency Habita
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Szeregowiec w Kittila, Finlandia
Szeregowiec
Kittila, Finlandia
$63,992
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International real estate agency Habita
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Szeregowiec w Keminmaa, Finlandia
Szeregowiec
Keminmaa, Finlandia
$113,323
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International real estate agency Habita
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Szeregowiec w Rovaniemi sub region, Finlandia
Szeregowiec
Rovaniemi sub region, Finlandia
$391,018
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International real estate agency Habita
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Szeregowiec w Kemi, Finlandia
Szeregowiec
Kemi, Finlandia
$133,680
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International real estate agency Habita
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Szeregowiec w Simo, Finlandia
Szeregowiec
Simo, Finlandia
Mieszkanie w spokojnej okolicy, w otoczeniu przyrody. Apartament posiada własną saunę, duży …
$22,305
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International real estate agency Habita
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Szeregowiec w Kemi, Finlandia
Szeregowiec
Kemi, Finlandia
$113,047
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International real estate agency Habita
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Szeregowiec w Kemi, Finlandia
Szeregowiec
Kemi, Finlandia
$112,940
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International real estate agency Habita
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Szeregowiec w Kemi, Finlandia
Szeregowiec
Kemi, Finlandia
Skontaktuj się z przedstawicielem Habita, aby uzyskać więcej informacji na temat tego obiektu.
$22,280
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International real estate agency Habita
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Szeregowiec w Nellim, Finlandia
Szeregowiec
Nellim, Finlandia
Znakomity cel inwestycyjny na rynku najmu na żądanie gminy Inari. Obiekt składa się z dziewi…
$267,138
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International real estate agency Habita
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Szeregowiec w Kittila, Finlandia
Szeregowiec
Kittila, Finlandia
Stylowo urządzony apartament w odległości spaceru od Levi Center. Efektywne wykorzystanie pr…
$405,353
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International real estate agency Habita
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Szeregowiec w Kemijarvi, Finlandia
Szeregowiec
Kemijarvi, Finlandia
Naturalny spokój i bezproblemowe terraced mieszkania w bujnych zielonych krajobrazów Luusua!…
$45,297
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International real estate agency Habita
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Szeregowiec w Kemi, Finlandia
Szeregowiec
Kemi, Finlandia
Skontaktuj się z przedstawicielem Habita, aby uzyskać więcej informacji na temat tego obiektu.
$69,107
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International real estate agency Habita
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Szeregowiec w Rovaniemi sub region, Finlandia
Szeregowiec
Rovaniemi sub region, Finlandia
$558,264
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International real estate agency Habita
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Szeregowiec w Kemijarvi, Finlandia
Szeregowiec
Kemijarvi, Finlandia
Teraz na sprzedaż wspaniały fiński rękodzieło próbka umiejętności na trasach i stokach Suomu…
$134,730
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International real estate agency Habita
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Szeregowiec w Kemi, Finlandia
Szeregowiec
Kemi, Finlandia
Skontaktuj się z przedstawicielem Habita, aby uzyskać więcej informacji na temat tego obiektu.
$56,564
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International real estate agency Habita
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Szeregowiec w Keminmaa, Finlandia
Szeregowiec
Keminmaa, Finlandia
$45,878
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Agencja
International real estate agency Habita
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Parametry nieruchomości w Lapland, Finlandia

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