  2. Finlandia
  3. Lapland
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Basen

Domy z basenem na sprzedaż w Lapland, Finlandia

Rovaniemi
14
Kemi Tornio sub region
56
Tornio
23
Fell Lapland sub region
18
1 obiekt total found
Dom 8 pokojów w Tornio, Finlandia
Dom 8 pokojów
Tornio, Finlandia
Pokoje 8
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 320 m²
Piętro 1/3
Skontaktuj się z przedstawicielem Habita, aby uzyskać więcej informacji na temat tego obiektu.
$302,069
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
