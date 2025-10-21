Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Finlandia
  3. Salla
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Salla, Finlandia

3 obiekty total found
Dom 6 pokojów w Salla, Finlandia
Dom 6 pokojów
Salla, Finlandia
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 147 m²
Piętro 1/1
Skontaktuj się z przedstawicielem Habita, aby uzyskać więcej informacji na temat tego obiektu.
$186,136
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Dom wolnostojący 2 pokoi w Salla, Finlandia
Dom wolnostojący 2 pokoi
Salla, Finlandia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 1/1
Skontaktuj się z przedstawicielem Habita, aby uzyskać więcej informacji na temat tego obiektu.
$64,412
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Willa 5 pokojów w Salla, Finlandia
Willa 5 pokojów
Salla, Finlandia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 122 m²
Piętro 1/2
Are you looking for a unique combination of natural tranquility and quality living? This stu…
$232,502
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Monte OnlineMonte Online
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się