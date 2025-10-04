Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Finlandia
  3. Lapland
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Widok na morze

Domy nad morzem na sprzedaż w Lapland, Finlandia

Rovaniemi
14
Kemi Tornio sub region
59
Tornio
26
Eastern Lapland
19
Pokaż więcej
1 obiekt total found
Dom wolnostojący 1 pokój w Tornio, Finlandia
Dom wolnostojący 1 pokój
Tornio, Finlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 39 m²
Piętro 1/1
Are you looking for a cottage that combines authentic cabin atmosphere, proximity to the sea…
$35,190
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Udać się

Typy nieruchomości w Lapland.

wille
domy wolnostojące

Parametry nieruchomości w Lapland, Finlandia

z Taras
z Widok na jezioro
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się