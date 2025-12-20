Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  2. Finlandia
  3. Kemi-Tornio sub-region
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Basen

Domy z basenem na sprzedaż w Kemi Tornio sub region, Finlandia

Tornio
21
Kemi
15
Tervola
10
Keminmaa
8
1 obiekt total found
Dom 8 pokojów w Tornio, Finlandia
Dom 8 pokojów
Tornio, Finlandia
Pokoje 8
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 320 m²
Piętro 1/3
Skontaktuj się z przedstawicielem Habita, aby uzyskać więcej informacji na temat tego obiektu.
$257,986
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Udać się

