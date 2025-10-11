Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Finlandia
  3. Inari
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Inari, Finlandia

2 obiekty total found
Dom wolnostojący 3 pokoi w Inari, Finlandia
Dom wolnostojący 3 pokoi
Inari, Finlandia
Pokoje 3
Sypialnie 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 1/1
Skontaktuj się z przedstawicielem Habita, aby uzyskać więcej informacji na temat tego obiektu.
$461,561
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Mieszkanie 18 pokojów w Nellim, Finlandia
Mieszkanie 18 pokojów
Nellim, Finlandia
Pokoje 18
Sypialnie 15
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 553 m²
Piętro 1/1
Znakomity cel inwestycyjny na rynku najmu na żądanie gminy Inari. Obiekt składa się z dziewi…
$304,902
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
