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Domy Szeregowe w Helsinki sub region, Finlandia

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56 obiektów total found
Szeregowiec w Helsinki sub region, Finlandia
Szeregowiec
Helsinki sub region, Finlandia
$1,41M
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Agencja
International real estate agency Habita
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Szeregowiec w Jarvenpaa, Finlandia
Szeregowiec
Jarvenpaa, Finlandia
$131,209
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Agencja
International real estate agency Habita
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Szeregowiec w Jarvenpaa, Finlandia
Szeregowiec
Jarvenpaa, Finlandia
$262,010
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Agencja
International real estate agency Habita
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Value OneValue One
Szeregowiec w Helsinki sub region, Finlandia
Szeregowiec
Helsinki sub region, Finlandia
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$459,942
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Agencja
International real estate agency Habita
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Szeregowiec w Helsinki sub region, Finlandia
Szeregowiec
Helsinki sub region, Finlandia
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$276,430
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Agencja
International real estate agency Habita
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Szeregowiec w Helsinki sub region, Finlandia
Szeregowiec
Helsinki sub region, Finlandia
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$264,815
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Agencja
International real estate agency Habita
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TekceTekce
Szeregowiec w Mantsala, Finlandia
Szeregowiec
Mantsala, Finlandia
$112,954
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Agencja
International real estate agency Habita
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Szeregowiec w Helsinki sub region, Finlandia
Szeregowiec
Helsinki sub region, Finlandia
$561,631
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Agencja
International real estate agency Habita
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Szeregowiec w Siuntio, Finlandia
Szeregowiec
Siuntio, Finlandia
Rzadko dostępny jest nowy 1- poziom 4h, k, s, carport w pobliżu centrum Siuntio. Siuntio to …
$347,569
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Agencja
International real estate agency Habita
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Szeregowiec w Helsinki sub region, Finlandia
Szeregowiec
Helsinki sub region, Finlandia
$324,029
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Agencja
International real estate agency Habita
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Szeregowiec w Helsinki sub region, Finlandia
Szeregowiec
Helsinki sub region, Finlandia
$181,690
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Agencja
International real estate agency Habita
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Szeregowiec w Helsinki sub region, Finlandia
Szeregowiec
Helsinki sub region, Finlandia
$223,762
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Agencja
International real estate agency Habita
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Szeregowiec w Hyvinkaa, Finlandia
Szeregowiec
Hyvinkaa, Finlandia
$254,362
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Agencja
International real estate agency Habita
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Szeregowiec w Helsinki sub region, Finlandia
Szeregowiec
Helsinki sub region, Finlandia
$369,347
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Agencja
International real estate agency Habita
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Szeregowiec w Kirkkonummi, Finlandia
Szeregowiec
Kirkkonummi, Finlandia
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$543,567
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Agencja
International real estate agency Habita
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Szeregowiec w Helsinki sub region, Finlandia
Szeregowiec
Helsinki sub region, Finlandia
1 -Jakość poziomu nowe obudowy terraced na końcu drogi. Własne granice działki na parku. Ogr…
$464,007
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Agencja
International real estate agency Habita
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Szeregowiec w Helsinki sub region, Finlandia
Szeregowiec
Helsinki sub region, Finlandia
1 -Jakość poziomu nowe obudowy terraced na końcu drogi. Własne granice działki na parku. Ogr…
$405,353
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Agencja
International real estate agency Habita
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Szeregowiec w Helsinki sub region, Finlandia
Szeregowiec
Helsinki sub region, Finlandia
$283,556
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Agencja
International real estate agency Habita
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Szeregowiec w Tuusula, Finlandia
Szeregowiec
Tuusula, Finlandia
$242,652
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International real estate agency Habita
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Szeregowiec w Hyvinkaa, Finlandia
Szeregowiec
Hyvinkaa, Finlandia
Zapraszamy do odkrycia tego jasnego domu terraced z efektywnym wykorzystaniem kwadratów. Ten…
$149,829
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Agencja
International real estate agency Habita
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Szeregowiec w Helsinki sub region, Finlandia
Szeregowiec
Helsinki sub region, Finlandia
$204,609
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Agencja
International real estate agency Habita
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Szeregowiec w Helsinki sub region, Finlandia
Szeregowiec
Helsinki sub region, Finlandia
$312,619
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Agencja
International real estate agency Habita
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Szeregowiec w Helsinki sub region, Finlandia
Szeregowiec
Helsinki sub region, Finlandia
$189,988
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International real estate agency Habita
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Szeregowiec w Helsinki sub region, Finlandia
Szeregowiec
Helsinki sub region, Finlandia
$458,199
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Agencja
International real estate agency Habita
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Szeregowiec w Helsinki sub region, Finlandia
Szeregowiec
Helsinki sub region, Finlandia
Skontaktuj się z przedstawicielem Habita, aby uzyskać więcej informacji na temat tego obiektu.
$289,206
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Agencja
International real estate agency Habita
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Szeregowiec w Helsinki sub region, Finlandia
Szeregowiec
Helsinki sub region, Finlandia
Skontaktuj się z przedstawicielem Habita, aby uzyskać więcej informacji na temat tego obiektu.
$502,725
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Agencja
International real estate agency Habita
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Szeregowiec w Helsinki sub region, Finlandia
Szeregowiec
Helsinki sub region, Finlandia
$299,659
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Agencja
International real estate agency Habita
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Szeregowiec w Helsinki sub region, Finlandia
Szeregowiec
Helsinki sub region, Finlandia
Skontaktuj się z przedstawicielem Habita, aby uzyskać więcej informacji na temat tego obiektu.
$203,842
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Agencja
International real estate agency Habita
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Szeregowiec w Helsinki sub region, Finlandia
Szeregowiec
Helsinki sub region, Finlandia
Uroczy dom obok Trench Park i Westerkulla Manor. Ten terraced dom jest funkcjonalnie na dwóc…
$207,903
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Agencja
International real estate agency Habita
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Szeregowiec w Nurmijarvi, Finlandia
Szeregowiec
Nurmijarvi, Finlandia
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$255,523
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Agencja
International real estate agency Habita
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Parametry nieruchomości w Helsinki sub region, Finlandia

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