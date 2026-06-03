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Domy Szeregowe w Vantaa, Finlandia

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19 obiektów total found
Szeregowiec w Helsinki sub region, Finlandia
Szeregowiec
Helsinki sub region, Finlandia
$172,147
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Agencja
International real estate agency Habita
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Szeregowiec w Helsinki sub region, Finlandia
Szeregowiec
Helsinki sub region, Finlandia
$215,184
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Agencja
International real estate agency Habita
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Szeregowiec w Helsinki sub region, Finlandia
Szeregowiec
Helsinki sub region, Finlandia
$289,625
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Agencja
International real estate agency Habita
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Trustmont CapitalTrustmont Capital
Szeregowiec w Helsinki sub region, Finlandia
Szeregowiec
Helsinki sub region, Finlandia
$227,978
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Agencja
International real estate agency Habita
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Szeregowiec w Helsinki sub region, Finlandia
Szeregowiec
Helsinki sub region, Finlandia
$458,864
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Agencja
International real estate agency Habita
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Szeregowiec w Helsinki sub region, Finlandia
Szeregowiec
Helsinki sub region, Finlandia
$347,783
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Agencja
International real estate agency Habita
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TekceTekce
Szeregowiec w Helsinki sub region, Finlandia
Szeregowiec
Helsinki sub region, Finlandia
$334,989
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Agencja
International real estate agency Habita
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Szeregowiec w Helsinki sub region, Finlandia
Szeregowiec
Helsinki sub region, Finlandia
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$381,515
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Agencja
International real estate agency Habita
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Szeregowiec w Helsinki sub region, Finlandia
Szeregowiec
Helsinki sub region, Finlandia
Piękny terraced dom z małej firmy mieszkaniowej w Vaaralan Tilustie. Dobrze utrzymany i kom…
$266,362
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Agencja
International real estate agency Habita
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Szeregowiec w Helsinki sub region, Finlandia
Szeregowiec
Helsinki sub region, Finlandia
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$308,236
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Agencja
International real estate agency Habita
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Szeregowiec w Helsinki sub region, Finlandia
Szeregowiec
Helsinki sub region, Finlandia
1 -Jakość poziomu nowe obudowy terraced na końcu drogi. Własne granice działki na parku. Ogr…
$405,941
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Agencja
International real estate agency Habita
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Szeregowiec w Helsinki sub region, Finlandia
Szeregowiec
Helsinki sub region, Finlandia
Uroczy dom obok Trench Park i Westerkulla Manor. Ten terraced dom jest funkcjonalnie na dwóc…
$208,205
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Agencja
International real estate agency Habita
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Szeregowiec w Helsinki sub region, Finlandia
Szeregowiec
Helsinki sub region, Finlandia
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$265,199
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Agencja
International real estate agency Habita
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Szeregowiec w Helsinki sub region, Finlandia
Szeregowiec
Helsinki sub region, Finlandia
Piękny dwuosobowy apartament na skraju zieleni Tikkurila Central Park - własny podwórze i pr…
$237,284
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Agencja
International real estate agency Habita
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Szeregowiec w Helsinki sub region, Finlandia
Szeregowiec
Helsinki sub region, Finlandia
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$207,042
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Agencja
International real estate agency Habita
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Szeregowiec w Helsinki sub region, Finlandia
Szeregowiec
Helsinki sub region, Finlandia
1 -Jakość poziomu nowe obudowy terraced na końcu drogi. Własne granice działki na parku. Ogr…
$464,680
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Agencja
International real estate agency Habita
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Szeregowiec w Helsinki sub region, Finlandia
Szeregowiec
Helsinki sub region, Finlandia
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$395,473
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Agencja
International real estate agency Habita
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Szeregowiec w Helsinki sub region, Finlandia
Szeregowiec
Helsinki sub region, Finlandia
Skontaktuj się z przedstawicielem Habita, aby uzyskać więcej informacji na temat tego obiektu.
$208,205
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Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Szeregowiec w Helsinki sub region, Finlandia
Szeregowiec
Helsinki sub region, Finlandia
Skontaktuj się z przedstawicielem Habita, aby uzyskać więcej informacji na temat tego obiektu.
$346,620
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Agencja
International real estate agency Habita
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Parametry nieruchomości w Vantaa, Finlandia

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