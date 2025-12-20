Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Ekwador
  3. Quito Kanton
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Basen

Domy z basenem na sprzedaż w Quito Kanton, Ekwador

1 obiekt total found
Dom 5 pokojów w Puembo, Ekwador
Dom 5 pokojów
Puembo, Ekwador
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 490 m²
Piętro 1/2
Znajduje się w Villa Fontana, jednej z najbardziej prestiżowych i skonsolidowanych dzielnic …
$790,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Quito Kanton, Ekwador

z Widok na góry
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się