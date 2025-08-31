Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Analityczne pliki cookie
Pomóż nam ulepszyć wydajność witryny, Twoje doświadczenie korzystania z witryny i uczynić ją wygodniejszą w użyciu. Informacje gromadzone przez tego typu pliki cookie są zbiorcze i dlatego anonimowe. Służy do dostarczania statystycznych wskaźników korzystania z witryny bez identyfikacji użytkowników.
Reklamowe pliki cookie
Pozwól nam obniżyć koszty marketingu i poprawić komfort użytkowania.
Zapisz
Realting.com wykorzystuje pliki cookie, aby usprawnić Twoją interakcję ze stroną internetową. Możesz skonfigurować, które pliki cookies będą zapisywane na Twoim urządzeniu.
Dowiedz się więcej
Grupa "A- 100 Development" z powodzeniem działa na rynku nieruchomości mieszkaniowych i handlowych Białorusi od ponad 15 lat. Portfolio firmy obejmuje duże projekty, takie jak "Novaya Borovaya", "Piers", "Zelyonaya Gavan", "Depo", "Zelyonye gorki", "Zelenyi Bor", duże kompleksy handlowe "Bor…
Strateg Group to miejsce dla kreatywnych i zorientowanych na cele profesjonalistów. Wspieramy rozwój najbardziej przydatnych i ambitnych pomysłów, od innowacyjnych rozwiązań technicznych po projekty w dziedzinie sztuk pięknych
MONOLITTRANSSTROY to prywatna, unitarna firma budowlana specjalizująca się w zarządzaniu projektami i budowie budynków typu framework i konstrukcji z monolitycznego żelbetonu.Firma posiada własną flotę form, światowej klasy sprzęt technologiczny i wysoko wykwalifikowany personel, który pozwa…
Dana Holdings jest wiodącą firmą świadczącą pełne usługi specjalizującą się w inwestycjach w nieruchomości mieszkaniowe, przemysłowe, handlowe, edukacyjne i mieszane, a także w inwestycjach w partnerstwa publiczno-prywatne na rynkach wschodzących. Na początku lat 80-tych byliśmy jedną z pier…
Nasza organizacja została założona w 1994 roku. W tym czasie - zamknięty spółka akcyjna "Inverh- M".W 1996 r. CJSC "Inverkh- M" jest jednym z dziesięciu największych prywatnych przedsiębiorstw budowlanych Republiki Białoruś. W 2004 roku Inverh- M został liderem branży budowlanej, specjalizuj…