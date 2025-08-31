  1. Realting.com
  3. тест

тест

Białoruś, Liesnia
Company type
Deweloper
Na platformie
2 lata
Języki komunikacji
Русский
Nasi agenci w Białoruś
Elizaveta Elizaveta
4 obiekty
A-100 Девелопмент
Białoruś, Walerianowo
Grupa "A- 100 Development" z powodzeniem działa na rynku nieruchomości mieszkaniowych i handlowych Białorusi od ponad 15 lat. Portfolio firmy obejmuje duże projekty, takie jak "Novaya Borovaya", "Piers", "Zelyonaya Gavan", "Depo", "Zelyonye gorki", "Zelenyi Bor", duże kompleksy handlowe "Bor…
Zostaw prośbę
Strateg Group
Białoruś, Cieliachanski sielski Saviet
Nowe budynki 1 Nieruchomości mieszkalne 3
Strateg Group to miejsce dla kreatywnych i zorientowanych na cele profesjonalistów. Wspieramy rozwój najbardziej przydatnych i ambitnych pomysłów, od innowacyjnych rozwiązań technicznych po projekty w dziedzinie sztuk pięknych
Zostaw prośbę
УП «МОНОЛИТТРАНССТРОЙ»
Białoruś, Mińsk
Nieruchomości mieszkalne 1
MONOLITTRANSSTROY to prywatna, unitarna firma budowlana specjalizująca się w zarządzaniu projektami i budowie budynków typu framework i konstrukcji z monolitycznego żelbetonu.Firma posiada własną flotę form, światowej klasy sprzęt technologiczny i wysoko wykwalifikowany personel, który pozwa…
Zostaw prośbę
Дана Астра
Białoruś, Mińsk
Dana Holdings jest wiodącą firmą świadczącą pełne usługi specjalizującą się w inwestycjach w nieruchomości mieszkaniowe, przemysłowe, handlowe, edukacyjne i mieszane, a także w inwestycjach w partnerstwa publiczno-prywatne na rynkach wschodzących. Na początku lat 80-tych byliśmy jedną z pier…
Zostaw prośbę
ООО «Металлстройпрофиль»
Białoruś, Liesnia
Rok założenia firmy 1994
Nowe budynki 1 Nieruchomości mieszkalne 6 Nieruchomości komercyjne 2
Nasza organizacja została założona w 1994 roku. W tym czasie - zamknięty spółka akcyjna "Inverh- M".W 1996 r. CJSC "Inverkh- M" jest jednym z dziesięciu największych prywatnych przedsiębiorstw budowlanych Republiki Białoruś. W 2004 roku Inverh- M został liderem branży budowlanej, specjalizuj…
Zostaw prośbę
