Indonezja, Lodtunduh
Company type
Deweloper
Rok założenia firmy
2007
Na platformie
2 lata 2 miesiące
Języki komunikacji
English, Русский, Українська
Strona internetowa
loyo-development.com/
O deweloperze

Jesteśmy deweloperami z wieloletnim doświadczeniem w budowaniu luksusowych nieruchomości. Specjalizując się w tworzeniu własnych willi, oferujemy unikalne i wysokiej jakości projekty na Bali. Nasze firmy, LOYO Development i BONDAR GROUP, połączyły siły, aby zaoferować naszym klientom najlepsze właściwości zbudowane z zaawansowanych technologii i innowacyjnych rozwiązań.

Nasze osiągnięcia:

- 6 aktywnych projektów w trakcie budowy
- 18,000 m ² nieruchomości w fazie rozwoju
- 127 sztuk na sprzedaż

Dlaczego klienci nas wybierają?

- Przejrzyste marginesy i żadnych ukrytych kosztów
- Wysoki poziom opakowań budowlanych i projektowych, przyczyniając się do ich udanej sprzedaży
- Konkurencyjny koszt na metr kwadratowy
- Profesjonalny zespół z ponad 15 lat doświadczenia w CIS
- Ponad 10 specjalistów marketingu pracujących dla Ciebie

Lokalizacje naszych projektów:

Nasze projekty znajdują się w najbardziej atrakcyjnych obszarach Bali: Ubud, Bukit, Canggu. Oferujemy miejsca, które odpowiadają każdemu smakowi - od słonecznych plaż i imprez po odosobnione rekolekcje w duchowym centrum wyspy.

Przykłady projektów:

1. Projekt XO Canggu I:

- 32 apartamenty przy ul. Batu Bolong w Canggu
- Kompleks 6 willi o oczekiwanym ROI 17%
- Apartamenty od $110,000, dwupokojowe wille od $250,000

2. U Villas:

- Dwa kompleksy z 6 i 7 willi na Półwyspie Bukit w obszarze Uluwatu
- Wille z widokiem na ocean, w pobliżu obszaru premium Nusa Dua
- wille z dwoma sypialniami od $200,000, ROI 17%

3. Wille Kwiat dżungli:

- Kompleks 10 willi z unikalnym designem i prywatną restauracją w Ubud
- Wille z basenem nieskończoności wiszące na klifach prosto do dżungli
- Wille od 185,000 dolarów, ROI 17%

4. Rezydencja Marzeń Melasti:

- Dostosowany kompleks 63 dwupokojowych willi 2 minuty od głównej infrastruktury i plaży Melasti
- Wygodne położenie - 25 minut od lotniska przez nową autostradę
- Wille z ROI 17%, kosztuje od 220.000 dolarów

5. Loyo Villas:

- Kompleks 5 willi z basenem nieskończoności znajduje się na zboczach dżungli w Ubud
- Wille z unikalnym designem, idealne na odosobniony wypad, 3 jednopokojowe i 2 dwupokojowe wille
- Wille od 220.000 dolarów, ROI 17%

2. Firma - GRUPA BONDAR

BONDAR GROUP jest wiodącym deweloperem i firmą budowlaną zajmującą się opracowywaniem i realizacją projektów nieruchomości wysokiego szczebla. Założona przez Vasily Cherbadzhi firma słynie ze swojego innowacyjnego podejścia i wykorzystania zaawansowanych technologii w budownictwie.

Cechy podejścia BONDAR GROUP:

1. Uszczelnianie wody:

- Poziome wodoszczelność fundamentów dla maksymalnej ochrony przed wilgocią
- Zastosowanie nowoczesnych dodatków w betonie, aby zwiększyć jego wytrzymałość i trwałość
- Pokrywanie wodoszczelności łazienek, zapewniając długą żywotność i zapobiegając wyciekom

2. Izolacja termiczna:

- Zastosowanie Rockwool, pierwszej izolacji termicznej do otrzymania EcoMaterial Green znak bezpieczeństwa środowiska. Materiał ten jest bezpieczny do użytku we wszystkich rodzajach budynków, w tym sypialnie i pokoje dziecięce.

3. Izolacja akustyczna:

- Soundproof wełny mineralnej 50 mm grubości (Rockwool) do tworzenia komfortowych warunków życia
- Redukcja hałasu - podwójne szyby, redukcja poziomu hałasu zewnętrznego
- Dźwiękoszczelność dachu dla dodatkowej ochrony przed hałasem

4. Produkcja własna:

- Sufity rozciągające, zapewniające gładką i estetyczną powierzchnię
- Okna aluminiowe i nowoczesne systemy przesuwne, tworząc stylowe i funkcjonalne rozwiązania wewnętrzne
- Zakryte drzwi montażowe, dodając elegancję i nowoczesność do projektowania obiektów

5. Inżynieria i hydraulika:

- Wykorzystanie materiałów polietylenowych połączonych krzyżowo do trwałych i niezawodnych systemów inżynieryjnych
- Wykorzystanie materiałów spełniających europejskie normy jakości
- Autonomiczne systemy zaopatrzenia w wodę i stacje pompowe, zapewniające stałe i efektywne dostarczanie wody do właściwości

Usługi

Zakres usług:

1. Projekt i architektura:

- Opracowanie indywidualnych projektów projektowych
- Tworzenie rozwiązań architektonicznych i inżynieryjnych z uwzględnieniem wszystkich wymagań klienta
- Wizualizacja i modelowanie projektów

2. Budowa i renowacja:

- Pełny cykl prac budowlanych, od fundamentów do wykończenia wnętrz
- Naprawa i rekonstrukcja nieruchomości
- Kontrola budowy i nadzór techniczny

3. Projektowanie wnętrz i wyposażenie wnętrz:

- Wybór i dostawa mebli i akcesoriów
- Projektowanie wnętrz zgodnie z najnowszymi trendami
- Usługi dekoracji pokoju

4. Wsparcie prawne:

- Pełne wsparcie prawne transakcji nieruchomości
- Konsultacje w sprawie otwarcia firmy i uzyskania wiz pracowniczych
- Przygotowanie i weryfikacja wszystkich niezbędnych dokumentów

5. Zarządzanie nieruchomościami:

- Opracowanie biznesplanu zarządzania obiektem po zakończeniu
- Usługi w zakresie zarządzania wynajmem i konserwacji obiektów
- Organizacja i kontrola działalności nieruchomości

Willa U Villas 1
Willa U Villas 1
Kutuh, Indonezja
od
$290,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 102 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Luksusowe wille na sprzedaż w kompleksie U Villas PandawaInstalacje: do 12 miesięcyDostawa: grudzień 2024ROI: 17%1. Opis:Zwracamy Państwa uwagę na ekskluzywny kompleks 7 podwójnych willi na Półwyspie Bukit, w okolicy Uluwatu, Bali. Wille znajdują się w strefie nieturystycznej z widokiem na m…
Deweloper
LOYO & BONDAR
Zostaw prośbę
Willa Jungle Flower Villas
Willa Jungle Flower Villas
Ubud District, Indonezja
od
$340,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 87–158 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Jungle Flower Villas to wyjątkowy kompleks 10 willi zlokalizowanych w samym sercu Bali, w Ubud. To kulturalne i duchowe centrum wyspy znane jest z naturalnego piękna i spokojnej atmosfery. Wille otoczone są dżunglą i otoczone zielenią, tworząc poczucie całkowitej prywatności i harmonii z nat…
Deweloper
LOYO & BONDAR
Zostaw prośbę
Willa Pandawa Dream
Willa Pandawa Dream
Kutuh, Indonezja
od
$188,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Powierzchnia 50–87 m²
15 obiekty nieruchomości 15
Projekt Pandawa Dream LOYO & BONDAR jest miejscem, gdzie luksus spełnia opłacalne inwestycje!1. ObiektyApartament z jedną sypialnią:- Powierzchnia domu: 30,3 m ²- Korytarz: 3,7 m ²- Łazienka: 3,4 m ²- Sypialnia: 9.0 m ²- Salon: 8.3 m ²- Balkon: 5,9 m ²Dwupokojowe apartamenty:- Powierzchnia d…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
50.0 – 87.0
188,000 – 270,000
Willa
76.0 – 87.0
220,000 – 230,000
Deweloper
LOYO & BONDAR
Zostaw prośbę
Willa LOYO Villas
Willa LOYO Villas
Ubud, Indonezja
od
$240,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 80–100 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Wille na sprzedaż w LOYO Villas Ubud, Bali  Luksusowe wille na sprzedaż w wyjątkowym kompleksie 5 willi - LOYO Villas Ubud, położony w samym sercu Bali, w Ubud. Jest to idealne miejsce do życia i wypoczynku, w otoczeniu przyrody i atrakcji kulturalnych. 1. Charakterystyka obiektu Wi…
Deweloper
LOYO & BONDAR
Zostaw prośbę
Willa Pandawa Hills
Willa Pandawa Hills
Kutuh, Indonezja
od
$250,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 97–125 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Pandawa HillsWille i apartamenty z unikalnym naturalnym krajobrazem na oceanieCo wchodzi w wartośćPełne wsparcie prawneOzdoba wnętrz i mebleOpracowanie biznesplanu zarządzania obiektem po dostawieProjektowanie i rozwój projektuBudowa i nadzór techniczny obiektuProces zakupuWybór i rezerwacja…
Deweloper
LOYO & BONDAR
Zostaw prośbę
The Pavilions Anambas new luxury hotels and residences
Indonezja, Batam
Nieruchomości mieszkalne 10
Frontier Experiences to wybitny deweloper i firma zajmująca się nieruchomościami, skupiająca się na tworzeniu unikalnych luksusowych hoteli butikowych w jednych z najbardziej oszałamiających miejsc na świecie.Specjalizujemy się w dopasowanych i high-end rozwiązań nieruchomości dla tropikalny…
Zostaw prośbę
Arya Properties
Indonezja, Canggu
Rok założenia firmy 2010
Nowe budynki 5 Nieruchomości mieszkalne 1
Właściwości AryaOdblokowywanie marzeń, budowanie rzeczywistościW Aryi Właściwości, wykraczamy poza nieruchomości; tworzymy styl życia, kształtujemy marzenia i budujemy spuścizny. Założona wizją przedefiniowania krajobrazu nieruchomości, jesteśmy dumni z zapewnienia niezrównanej jakości, inno…
Zostaw prośbę
Ilot Property Baly
Indonezja, Canggu
Nowe budynki 2 Nieruchomości mieszkalne 2
Od 1991 r. Nieruchomości Ilot Bali składa się z czterech odrębnych podmiotów posiadających doświadczenie w architekturze, budownictwie, rozwoju i zarządzaniu.Hasslefree i all-inclusive inwestycji nieruchomości na Bali, nasz zespół dba o wszystko od nabycia ziemi na całej drodze przez budowę …
Zostaw prośbę
Samahita Group
Indonezja, Canggu
Rok założenia firmy 2012
Nowe budynki 2 Nieruchomości mieszkalne 11 Nieruchomości komercyjne 1
Nasza firma specjalizuje się w budowie i zarządzaniu nieruchomościami premium resort: 5 * hotele, nieruchomości inwestycyjne, kompleksy mieszkalne willi i apartamentów. Oryginalne koncepcje architektoniczne, charakterystyczny styl i wysokiej klasy usługi są tym, co czyni nas jednym z liderów…
Zostaw prośbę
PRO Silver
Green Hills inc
Indonezja, Lesser Sunda Islands
Rok założenia firmy 2020
Nieruchomości mieszkalne 5
Budujemy wille w stylu Tropical Industrial w najlepszych lokalizacjach Ubud od 2020 roku.Każdy nasz projekt to willa.niezmienny widok na pola dżungli lub ryżuw dogodnej lokalizacji do mieszkania i wynajmuprzeznaczone do aktywności sejsmicznej regionuwykonane z materiałów naturalnych: drewno,…
Zostaw prośbę
