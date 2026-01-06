O deweloperze

Jesteśmy deweloperami z wieloletnim doświadczeniem w budowaniu luksusowych nieruchomości. Specjalizując się w tworzeniu własnych willi, oferujemy unikalne i wysokiej jakości projekty na Bali. Nasze firmy, LOYO Development i BONDAR GROUP, połączyły siły, aby zaoferować naszym klientom najlepsze właściwości zbudowane z zaawansowanych technologii i innowacyjnych rozwiązań.

Nasze osiągnięcia:

- 6 aktywnych projektów w trakcie budowy

- 18,000 m ² nieruchomości w fazie rozwoju

- 127 sztuk na sprzedaż

Dlaczego klienci nas wybierają?

- Przejrzyste marginesy i żadnych ukrytych kosztów

- Wysoki poziom opakowań budowlanych i projektowych, przyczyniając się do ich udanej sprzedaży

- Konkurencyjny koszt na metr kwadratowy

- Profesjonalny zespół z ponad 15 lat doświadczenia w CIS

- Ponad 10 specjalistów marketingu pracujących dla Ciebie

Lokalizacje naszych projektów:

Nasze projekty znajdują się w najbardziej atrakcyjnych obszarach Bali: Ubud, Bukit, Canggu. Oferujemy miejsca, które odpowiadają każdemu smakowi - od słonecznych plaż i imprez po odosobnione rekolekcje w duchowym centrum wyspy.

Przykłady projektów:

1. Projekt XO Canggu I:

- 32 apartamenty przy ul. Batu Bolong w Canggu

- Kompleks 6 willi o oczekiwanym ROI 17%

- Apartamenty od $110,000, dwupokojowe wille od $250,000

2. U Villas:

- Dwa kompleksy z 6 i 7 willi na Półwyspie Bukit w obszarze Uluwatu

- Wille z widokiem na ocean, w pobliżu obszaru premium Nusa Dua

- wille z dwoma sypialniami od $200,000, ROI 17%

3. Wille Kwiat dżungli:

- Kompleks 10 willi z unikalnym designem i prywatną restauracją w Ubud

- Wille z basenem nieskończoności wiszące na klifach prosto do dżungli

- Wille od 185,000 dolarów, ROI 17%

4. Rezydencja Marzeń Melasti:

- Dostosowany kompleks 63 dwupokojowych willi 2 minuty od głównej infrastruktury i plaży Melasti

- Wygodne położenie - 25 minut od lotniska przez nową autostradę

- Wille z ROI 17%, kosztuje od 220.000 dolarów

5. Loyo Villas:

- Kompleks 5 willi z basenem nieskończoności znajduje się na zboczach dżungli w Ubud

- Wille z unikalnym designem, idealne na odosobniony wypad, 3 jednopokojowe i 2 dwupokojowe wille

- Wille od 220.000 dolarów, ROI 17%

2. Firma - GRUPA BONDAR

BONDAR GROUP jest wiodącym deweloperem i firmą budowlaną zajmującą się opracowywaniem i realizacją projektów nieruchomości wysokiego szczebla. Założona przez Vasily Cherbadzhi firma słynie ze swojego innowacyjnego podejścia i wykorzystania zaawansowanych technologii w budownictwie.

Cechy podejścia BONDAR GROUP:

1. Uszczelnianie wody:

- Poziome wodoszczelność fundamentów dla maksymalnej ochrony przed wilgocią

- Zastosowanie nowoczesnych dodatków w betonie, aby zwiększyć jego wytrzymałość i trwałość

- Pokrywanie wodoszczelności łazienek, zapewniając długą żywotność i zapobiegając wyciekom

2. Izolacja termiczna:

- Zastosowanie Rockwool, pierwszej izolacji termicznej do otrzymania EcoMaterial Green znak bezpieczeństwa środowiska. Materiał ten jest bezpieczny do użytku we wszystkich rodzajach budynków, w tym sypialnie i pokoje dziecięce.

3. Izolacja akustyczna:

- Soundproof wełny mineralnej 50 mm grubości (Rockwool) do tworzenia komfortowych warunków życia

- Redukcja hałasu - podwójne szyby, redukcja poziomu hałasu zewnętrznego

- Dźwiękoszczelność dachu dla dodatkowej ochrony przed hałasem

4. Produkcja własna:

- Sufity rozciągające, zapewniające gładką i estetyczną powierzchnię

- Okna aluminiowe i nowoczesne systemy przesuwne, tworząc stylowe i funkcjonalne rozwiązania wewnętrzne

- Zakryte drzwi montażowe, dodając elegancję i nowoczesność do projektowania obiektów

5. Inżynieria i hydraulika:

- Wykorzystanie materiałów polietylenowych połączonych krzyżowo do trwałych i niezawodnych systemów inżynieryjnych

- Wykorzystanie materiałów spełniających europejskie normy jakości

- Autonomiczne systemy zaopatrzenia w wodę i stacje pompowe, zapewniające stałe i efektywne dostarczanie wody do właściwości