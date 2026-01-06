Jesteśmy deweloperami z wieloletnim doświadczeniem w budowaniu luksusowych nieruchomości. Specjalizując się w tworzeniu własnych willi, oferujemy unikalne i wysokiej jakości projekty na Bali. Nasze firmy, LOYO Development i BONDAR GROUP, połączyły siły, aby zaoferować naszym klientom najlepsze właściwości zbudowane z zaawansowanych technologii i innowacyjnych rozwiązań.
Nasze osiągnięcia:
- 6 aktywnych projektów w trakcie budowy
- 18,000 m ² nieruchomości w fazie rozwoju
- 127 sztuk na sprzedaż
Dlaczego klienci nas wybierają?
- Przejrzyste marginesy i żadnych ukrytych kosztów
- Wysoki poziom opakowań budowlanych i projektowych, przyczyniając się do ich udanej sprzedaży
- Konkurencyjny koszt na metr kwadratowy
- Profesjonalny zespół z ponad 15 lat doświadczenia w CIS
- Ponad 10 specjalistów marketingu pracujących dla Ciebie
Lokalizacje naszych projektów:
Nasze projekty znajdują się w najbardziej atrakcyjnych obszarach Bali: Ubud, Bukit, Canggu. Oferujemy miejsca, które odpowiadają każdemu smakowi - od słonecznych plaż i imprez po odosobnione rekolekcje w duchowym centrum wyspy.
Przykłady projektów:
1. Projekt XO Canggu I:
- 32 apartamenty przy ul. Batu Bolong w Canggu
- Kompleks 6 willi o oczekiwanym ROI 17%
- Apartamenty od $110,000, dwupokojowe wille od $250,000
2. U Villas:
- Dwa kompleksy z 6 i 7 willi na Półwyspie Bukit w obszarze Uluwatu
- Wille z widokiem na ocean, w pobliżu obszaru premium Nusa Dua
- wille z dwoma sypialniami od $200,000, ROI 17%
3. Wille Kwiat dżungli:
- Kompleks 10 willi z unikalnym designem i prywatną restauracją w Ubud
- Wille z basenem nieskończoności wiszące na klifach prosto do dżungli
- Wille od 185,000 dolarów, ROI 17%
4. Rezydencja Marzeń Melasti:
- Dostosowany kompleks 63 dwupokojowych willi 2 minuty od głównej infrastruktury i plaży Melasti
- Wygodne położenie - 25 minut od lotniska przez nową autostradę
- Wille z ROI 17%, kosztuje od 220.000 dolarów
5. Loyo Villas:
- Kompleks 5 willi z basenem nieskończoności znajduje się na zboczach dżungli w Ubud
- Wille z unikalnym designem, idealne na odosobniony wypad, 3 jednopokojowe i 2 dwupokojowe wille
- Wille od 220.000 dolarów, ROI 17%
2. Firma - GRUPA BONDAR
BONDAR GROUP jest wiodącym deweloperem i firmą budowlaną zajmującą się opracowywaniem i realizacją projektów nieruchomości wysokiego szczebla. Założona przez Vasily Cherbadzhi firma słynie ze swojego innowacyjnego podejścia i wykorzystania zaawansowanych technologii w budownictwie.
Cechy podejścia BONDAR GROUP:
1. Uszczelnianie wody:
- Poziome wodoszczelność fundamentów dla maksymalnej ochrony przed wilgocią
- Zastosowanie nowoczesnych dodatków w betonie, aby zwiększyć jego wytrzymałość i trwałość
- Pokrywanie wodoszczelności łazienek, zapewniając długą żywotność i zapobiegając wyciekom
2. Izolacja termiczna:
- Zastosowanie Rockwool, pierwszej izolacji termicznej do otrzymania EcoMaterial Green znak bezpieczeństwa środowiska. Materiał ten jest bezpieczny do użytku we wszystkich rodzajach budynków, w tym sypialnie i pokoje dziecięce.
3. Izolacja akustyczna:
- Soundproof wełny mineralnej 50 mm grubości (Rockwool) do tworzenia komfortowych warunków życia
- Redukcja hałasu - podwójne szyby, redukcja poziomu hałasu zewnętrznego
- Dźwiękoszczelność dachu dla dodatkowej ochrony przed hałasem
4. Produkcja własna:
- Sufity rozciągające, zapewniające gładką i estetyczną powierzchnię
- Okna aluminiowe i nowoczesne systemy przesuwne, tworząc stylowe i funkcjonalne rozwiązania wewnętrzne
- Zakryte drzwi montażowe, dodając elegancję i nowoczesność do projektowania obiektów
5. Inżynieria i hydraulika:
- Wykorzystanie materiałów polietylenowych połączonych krzyżowo do trwałych i niezawodnych systemów inżynieryjnych
- Wykorzystanie materiałów spełniających europejskie normy jakości
- Autonomiczne systemy zaopatrzenia w wodę i stacje pompowe, zapewniające stałe i efektywne dostarczanie wody do właściwości
Zakres usług:
1. Projekt i architektura:
- Opracowanie indywidualnych projektów projektowych
- Tworzenie rozwiązań architektonicznych i inżynieryjnych z uwzględnieniem wszystkich wymagań klienta
- Wizualizacja i modelowanie projektów
2. Budowa i renowacja:
- Pełny cykl prac budowlanych, od fundamentów do wykończenia wnętrz
- Naprawa i rekonstrukcja nieruchomości
- Kontrola budowy i nadzór techniczny
3. Projektowanie wnętrz i wyposażenie wnętrz:
- Wybór i dostawa mebli i akcesoriów
- Projektowanie wnętrz zgodnie z najnowszymi trendami
- Usługi dekoracji pokoju
4. Wsparcie prawne:
- Pełne wsparcie prawne transakcji nieruchomości
- Konsultacje w sprawie otwarcia firmy i uzyskania wiz pracowniczych
- Przygotowanie i weryfikacja wszystkich niezbędnych dokumentów
5. Zarządzanie nieruchomościami:
- Opracowanie biznesplanu zarządzania obiektem po zakończeniu
- Usługi w zakresie zarządzania wynajmem i konserwacji obiektów
- Organizacja i kontrola działalności nieruchomości