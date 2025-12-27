  1. Realting.com
Nowe mieszkania w Praga, Czechy

Miasto Stołeczne Praga
Apartamentowiec Veleslavínská 47 Residence
Miasto Stołeczne Praga, Czechy
od
$5,71M
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 47 m²
Odkryj naszą ekskluzywną ofertę 16 starannie zaprojektowanych apartamentów, od przytulnych studiów po przestronne apartamenty z dwiema sypialniami, z których każdy oferuje salon o powierzchni od 31 m2 do 55 m2. 3 różne przestrzenie niemieszkalne, idealne na twoje biznesplany, od 7 d…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
46.7
339,977
