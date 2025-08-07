Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Biznes na sprzedaż w okres Karlovy Vary, Czechy

nieruchomości komercyjne
1 obiekt total found
Lokal użytkowy 34 m² z najemcą i dochodem 5,5% rocznie — Jáchymov, Czechy w Jachymów, Czechy
Lokal użytkowy 34 m² z najemcą i dochodem 5,5% rocznie — Jáchymov, Czechy
Jachymów, Czechy
Powierzchnia 34 m²
Liczba kondygnacji 1
Cena: 3 450 000 CZK (≈ 101 471 CZK/m²) Adres: ul. K Lanovce, Jáchymov Powierzchnia całkowi…
$163,191
