Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w okres Ceska Lipa, Czechy

Mieszkanie 3 pokoi w Brniste, Czechy
Mieszkanie 3 pokoi
Brniste, Czechy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Piętro 1
🏡 Przestronny apartament 3 + kk (70 m2) w centrum miejscowości YachimovCena: 3,950,000 CZKLo…
$186,338
Parametry nieruchomości w okres Ceska Lipa, Czechy

