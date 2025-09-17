Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Czechy
  3. Północno-wschodni
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Północno-wschodni, Czechy

okres Liberec
12
Liberec
12
okres Usti nad Orlici
3
21 obiekt total found
Mieszkanie 4 pokoi w Jiczyn, Czechy
Mieszkanie 4 pokoi
Jiczyn, Czechy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 100 m²
Oferujemy do sprzedaży mieszkanie o powierzchni 3 + kk, o powierzchni 100 m², w nowym budynk…
$220,540
Mieszkanie 2 pokoi w okres Liberec, Czechy
Mieszkanie 2 pokoi
okres Liberec, Czechy
Pokoje 2
Sypialnie 2
Powierzchnia 67 m²
Miłośnicy życia w historycznym miejscu z komfortem oferujemy zakup oryginalnego mieszkania 2…
$211,824
Mieszkanie 3 pokoi w okres Liberec, Czechy
Mieszkanie 3 pokoi
okres Liberec, Czechy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 36 m²
Oferujemy do sprzedaży mieszkanie o powierzchni 2 + kk o powierzchni 36 m2, które właśnie pr…
$138,183
Mieszkanie 3 pokoi w Brniste, Czechy
Mieszkanie 3 pokoi
Brniste, Czechy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Piętro 1
🏡 Przestronny apartament 3 + kk (70 m2) w centrum miejscowości YachimovCena: 3,950,000 CZKLo…
$186,338
Mieszkanie w Rybnik, Czechy
Mieszkanie
Rybnik, Czechy
Powierzchnia 208 m²
Sprzedaż oddzielnego dwupiętrowego domu w Rybniku niedaleko Cesky Trebov 1 / W przestronnym …
$250,515
Mieszkanie w Czeska Trzebowa, Czechy
Mieszkanie
Czeska Trzebowa, Czechy
Powierzchnia 150 m²
Dom 150m2 4 + 1 ( cegła ) z działką 566m2 + garaż 19m2 + taras 36m2 Ogrzewanie: kocioł gazow…
$156,551
Mieszkanie 2 pokoi w okres Liberec, Czechy
Mieszkanie 2 pokoi
okres Liberec, Czechy
Pokoje 2
Sypialnie 2
Powierzchnia 46 m²
mieszkanie 2 + 1 46m2 z loggią na ulicy Voiteszska. Mieszkanie jest świeżo odnowione w całko…
$148,132
Mieszkanie 3 pokoi w okres Liberec, Czechy
Mieszkanie 3 pokoi
okres Liberec, Czechy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 38 m²
mieszkanie 2 + kk 38m2 w domu panelowym na podłodze 3. z balkonem, Liberec & # 8212; Broumov…
$122,409
Mieszkanie 3 pokoi w Turnov, Czechy
Mieszkanie 3 pokoi
Turnov, Czechy
Pokoje 3
Sypialnie 3
Powierzchnia 62 m²
We offer for sale the real estate in the downtown Turnov. Apartment of 3+1 62 m ² and 7th fl…
$133,506
Mieszkanie 3 pokoi w okres Liberec, Czechy
Mieszkanie 3 pokoi
okres Liberec, Czechy
Pokoje 3
Sypialnie 3
Powierzchnia 74 m²
Oferujemy na sprzedaż słoneczne mieszkanie o powierzchni 3 + 1 74m2 z pięknym widokiem na ok…
$182,189
Mieszkanie 3 pokoi w okres Liberec, Czechy
Mieszkanie 3 pokoi
okres Liberec, Czechy
Pokoje 3
Sypialnie 3
Powierzchnia 72 m²
mieszkanie 3 + 1 72m2 na podłodze 5 z widokiem na loggię i zieleń Dom został niedawno odnowi…
$187,886
Mieszkanie w Hrusova, Czechy
Mieszkanie
Hrusova, Czechy
Powierzchnia 124 m²
Sprzedajemy nowoczesny, nowo wybudowany dom rodzinny 5 + kk w spokojnej części wioski Grusho…
$326,792
Mieszkanie 3 pokoi w Turnov, Czechy
Mieszkanie 3 pokoi
Turnov, Czechy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 42 m²
Mieszkanie na sprzedaż w centrum Turnova. 2 + kk 42 m ². Ceglany dom, mieszkanie po naprawie
$114,968
Mieszkanie 3 pokoi w okres Liberec, Czechy
Mieszkanie 3 pokoi
okres Liberec, Czechy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 60 m²
Oferujemy całkowicie odnowiony apartament o powierzchni 2 + kk 60m2 na 3. piętrze, w centrum…
$164,756
Mieszkanie 2 pokoi w okres Liberec, Czechy
Mieszkanie 2 pokoi
okres Liberec, Czechy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 28 m²
Sprzedaż w pełni wyposażonego mieszkania 1 + kk 28 m2 po przebudowie na podłodze 3 w domu pa…
$142,902
Mieszkanie w Dolni Ujezd, Czechy
Mieszkanie
Dolni Ujezd, Czechy
Powierzchnia 65 m²
House 65m2 (3 + 1) with plot 1255m2 (living room with kitchen, bathroom, bedroom, children's…
$210,080
Mieszkanie 3 pokoi w okres Liberec, Czechy
Mieszkanie 3 pokoi
okres Liberec, Czechy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 64 m²
Oferujemy na sprzedaż bardzo dobry apartament 2 + kk ( pierwotnie 3 + kk ) z balkonem w samy…
$220,880
Mieszkanie 3 pokoi w okres Liberec, Czechy
Mieszkanie 3 pokoi
okres Liberec, Czechy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 64 m²
Oferujemy apartament o powierzchni 2 + kk z garderobą znajdującą się na trzecim piętrze zaby…
$176,449
Mieszkanie w Litomysl, Czechy
Mieszkanie
Litomysl, Czechy
Powierzchnia 350 m²
Zabytkowy dom w centrum Litomisli nad rzeką Louchną. W domu: parter, jedno piętro i poddasze…
$397,967
Mieszkanie 3 pokoi w okres Liberec, Czechy
Mieszkanie 3 pokoi
okres Liberec, Czechy
Pokoje 3
Sypialnie 3
Powierzchnia 76 m²
mieszkanie 3 + 1 i powierzchnia 81,1 m2 na podłodze 2 domu panelowego, z własnym garażem. Do…
$215,778
Mieszkanie 3 pokoi w okres Liberec, Czechy
Mieszkanie 3 pokoi
okres Liberec, Czechy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 54 m²
mieszkanie 2 + kk 54m2 na podłodze panelu 2 Dom i mieszkanie po całkowitej przebudowie około…
$128,106
Typy nieruchomości w Północno-wschodni.

2 pokojowe
3 pokojowe

Parametry nieruchomości w Północno-wschodni, Czechy

Tanie
Luksusowe
