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Condo na sprzedaż w Guanacaste, Kostaryka

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3 obiekty total found
Condo w Cuajiniquil, Kostaryka
Condo
Cuajiniquil, Kostaryka
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 1
Znajduje się na spokojnej linii brzegowej Guanacaste, na północ od Nosara i blisko małej wio…
$199,000
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Condo w Tamarindo, Kostaryka
Condo
Tamarindo, Kostaryka
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Witamy w Jacarandas 11, stylowej trzypokojowej, trzyłazienkowej willi w strzeżonej strzeżone…
$390,000
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Condo w Cabo Velas, Kostaryka
Condo
Cabo Velas, Kostaryka
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Położony kroki od Playa Flamingo biały piasek plaży, Villas Flamingo # 5 jest w pełni przebu…
$650,000
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