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Condo na sprzedaż w Cuajiniquil, Kostaryka

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1 obiekt total found
Condo w Cuajiniquil, Kostaryka
Condo
Cuajiniquil, Kostaryka
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 1
Znajduje się na spokojnej linii brzegowej Guanacaste, na północ od Nosara i blisko małej wio…
$199,000
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Parametry nieruchomości w Cuajiniquil, Kostaryka

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